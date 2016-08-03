Звезды, таланты, медали. Гид по футболу на Олимпиаде в Рио

Квалификация

На Олимпиаде играют молодежные сборные (до 23 лет). И не совсем ясно, каким образом отбирают участников на финальную часть турнира, ведь отдельной квалификации, как на ЧМ или ЧЕ, нет.

На самом деле отбор серьезный. Мужские олимпийские сборные получают приглашение на финальную часть соревнования, если занимают призовые места на континентальных молодежных турнирах (ЧЕ U-21, Копа Америка U-20 и т.д.). Отдельную олимпийскую квалификацию у мужчин проходят только в Северной Америке. Получается, что для попадания на Олимпиаду сборной нужно добиться успешного результата на континентальном уровне. Если проводить аналогию со «взрослыми» сборными, Олимпиада – это в каком-то смысле расширенный кубок Конфедераций.

В итоге в Бразилию приглашают 16 команд. Сборной России в их составе нет. Россия вообще ни разу не играла в финальной части Олимпиады. А вот сборная СССР играла. И в последнюю для себя Олимпиаду, в 1988-м в Сеуле, под руководством Бышовца взяла золото.

Футбольной сборной России не будет на Олимпиаде не из-за допинга или политики, а потому что она не прошла отбор даже в финальную стадию чемпионата Европы. Зато будет Аргентина, чемпионы лондонской Олимпиады – мексиканцы, португальцы и хозяева бразильцы.

Структура турнира

Тут все просто. 16 команд, 4 группы, по 2 команды из группы выходят в четвертьфинал. До реформ Платини так проводили Чемпионат Европы. Так что структура понятная и знакомая. Из интересных матчей группового этапа стоит выделить встречи Мексика – Германия (группа С) и Португалия – Аргентина (группа D). Группа B любопытна межконтинентальным противостоянием Колумбии и Нигерии, а вот бразильцам в группе A в соперники достались сборные ЮАР, Дании и Ирака, и смотреть там пока не на что.

Звезды

Несмотря на то, что играют молодежные сборные, известные игроки будут. Федерации могли заявить трех футболистов старше 23 лет. Поэтому на Олимпиаду поедут нигерийский полузащитник «Челси» Джон Оби Микел, Сон Хын Мин из «Тоттенхэма», Теофило Гутьеррес, запомнившийся бразильским зрителям по успешному выступлению на чемпионате мира-2014. За Германию сыграют братья-близнецы Свен и Ларс Бендеры, уже не один год выступающие под руководством Иоахима Лева.

Из молодых игроков стоит обратить внимание на центрального защитника Маттиаса Гинтера из «Боруссии», которому уже сейчас прочат место в основе после ухода из команды Хуммельса. За Аргентину сыграет Анхель Корреа, запомнившийся любителям испанского футбола хорошим сезоном в «Атлетико». Кстати, об «Атлетико». Аргентина также заявила сына главного тренера «матрасников», нападающего Джованни Симеоне.

Фавориты

Однозначно главные претенденты на победу – бразильцы. По разным причинам в заявку так и не попали Дуглас Коста из «Баварии» и Фред из «Шахтера», но состав все равно приличный. Главная звезда – Неймар. Клубы могут не отпускать своих игроков на олимпийские игры, но «Барселона» отпустила. Футболисту и федерации пришлось выбирать между Олимпиадой и Кубком Америки, прошедшем в июне в США. Выбрали Олимпиаду. Значит, делают на нее серьезную ставку.

Кроме звезды каталонского нападения в составе молодежки «пентакампеонов» заявлены Маркиньос из «ПСЖ», Рафинья из той же «Барселоны» и перспективный Габриэл Барбоса из «Сантоса», которого прочат в мадридский «Реал».

Бразильская сборная в кризисе, и на домашние Олимпийские игры сделана большая ставка. Выиграть футбольное золото – значит восстановить репутацию, испорченную еще два года назад в полуфинале с немцами. Отсюда и участие Неймара, и пренебрежительное отношение к Кубку Америки, на котором Бразилия не вышла из откровенно слабой группы.

Женщины

До этого момента мы говорили о мужских сборных. Но ведь есть еще и женский турнир. И он имеет более весомый статус. Сборные здесь не молодежные, а основные. Для отбора в финальную часть команды играли в отдельной олимпийской квалификации. Женский турнир соберет лучших представительниц мирового футбола.

Олимпиада – возможность посмотреть на женский футбол, который мы видим не часто. Здесь также есть явный фаворит – сборная США. Однако в этом году конкуренцию ей могут составить и немки, преследующие американок последние годы, и амбициозные француженки, и бразильянки, которые не меньше, чем мужская сборная, хотят домашней победы.