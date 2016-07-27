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Цифра дня. Игуаин – в топ-3 самых дорогих трансферов

Гонсало долго отказывал от предложений топ-клубов Испании и Англии, рассказывая о преданности неаполитанцам. Он даже не принял сумасшедшее предложение из Китая и, казалось, ничто не сможет его соблазнить. Но на деле все оказалось далеко не так радужно – Игуаин перебрался в стан врага и главного конкурента, купившись на трансферный рекорд Италии и огромную зарплату. Футболиста уже успел раскритиковать Франческо Тотти, а в головах болельщиков до сих пор не укладываются эти цифры. Несколько лет назад почти столько стоил Роналду, а в чуть меньшую сумму обходились съемки каждой из частей «Властелина колец».

Цифра дня. Игуаин бесценен

Цифра дня. Игуаин отказался от поезда денег ради футбола​

Италия. Серия А Италия Наполи Ювентус Игуаин Гонсало
Комментарии (4)
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DEFENDER114
1469622435
Толковый нап, им бы еще от Погба избавиться..
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maxzyan
1469624058
капец
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Pelesus
1469628357
да уж(( не стоит он таких денег.... думаю Ювентус очень будет жалеть о такой покупке!
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krg-kz
1469631665
По сути ни кто не стоит таких денег.
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