Цифра дня. Игуаин – в топ-3 самых дорогих трансферов

Гонсало долго отказывал от предложений топ-клубов Испании и Англии, рассказывая о преданности неаполитанцам. Он даже не принял сумасшедшее предложение из Китая и, казалось, ничто не сможет его соблазнить. Но на деле все оказалось далеко не так радужно – Игуаин перебрался в стан врага и главного конкурента, купившись на трансферный рекорд Италии и огромную зарплату. Футболиста уже успел раскритиковать Франческо Тотти, а в головах болельщиков до сих пор не укладываются эти цифры. Несколько лет назад почти столько стоил Роналду, а в чуть меньшую сумму обходились съемки каждой из частей «Властелина колец».

Цифра дня. Игуаин бесценен

Цифра дня. Игуаин отказался от поезда денег ради футбола​