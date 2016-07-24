Самое дорогое приобретение «Спартака». 9 фактов о Фернандо Лукасе

Факт 1. Возраст

Фернандо всего 24 года, и его путешествие по европейским середнякам еще можно списать на «поиск себя», игровую неопытность или банальное невезение. Молодой бразилец был целью европейских грандов. Но у Фернандо жизнь повернулась иначе. После трех сезонов в бразильском «Гремио» на него уже тогда претендовал московский «Спартак». Но трансферную борьбу выиграл «Шахтер», в котором бразильцев при Луческу ценили особенно высоко.

Молодой и перспективный футболист – возможность для «Спартака» начать зарабатывать деньги на игроках. Еще рано думать о продаже только что прибывшего в команду бразильца. И все же возраст значительно повысит его ценник.

Факт 2. Опыт

При том что Фернандо еще молод, за карьеру он успел поиграть в трех чемпионатах, кубке Либертадорес и нескольких международных турнирах за молодежную и главную сборную Бразилии. Опыт участия в соревнованиях различного уровня и адаптации в новых командах у него есть.

С «Шахтером» он прошел чемпионский сизо 2013-14, с «Сампдорией» – провальный прошлый год. Знающий, что такое «взлеты и падения», Фернандо может психологически помочь новым одноклубникам. Если, конечно, сначала сам адаптируется в команде.

Факт 3. Украина

При всей специфике турниров разных стран восточноевропейский футбол однотипен. И чемпионат Украины – турнир, в котором удобно начинать подготовку к РФПЛ. Все-таки Украина и Россия долгое время были частью одного чемпионата. А отголоски советского времени остались в обеих странах. Короче, Фернандо знаком и с климатом, и с менталитетом, и с игровыми особенностями Восточной Европы. Адаптация должна пройти максимально комфортно

Кроме того, Фернандо работал под руководством Мирчи Луческу. Так что ему теперь есть что подсказать тренерскому штабу «Спартака» перед важными матчами с питерцами.

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Факт 4. Перспектива

Фернандо был близок к переходу в топовые европейские клубы. После своего лучшего сезона в «Гремио» (2012-2013), когда он выходил на поле в черно-синей футболке почти 70 раз, Фернандо попал в радары самого «Реала» Мадридский клуб искал замену Месуту Озилу. Выбор в итоге пал на Каземиро, которого купили за 6 миллионов евро. Фернандо, хоть и не уехал в «королевский клуб», все же подорожал после такого интереса и был куплен «Шахтером» аж за 11 миллионов.

Перспективным бразильца снова стали считать и в прошлом сезоне, когда тот вытаскивал из «подвала» таблицы «Сампдорию». На Фернандо претендовали лучшие итальянские клубы – «Наполи» и «Ювентус». Но много платить не хотели. А «Спартак» заплатил.

Факт 5. Сборная

Немногие бразильцы нашего чемпионата могут похвастаться тем, что играли за «селесао». А Фернандо может. В 2013 году он даже выиграл со сборной Кубок Конфедераций. А до этого, выступая за молодежку, брал золото чемпионатов Южной Америки и мира. Неплохой пункт в резюме, правда?

С 2013 года Фернандо в сборную не вызывался. Он надеется, что переход в «Спартак», который в этом сезоне выступит в еврокубках, даст возможность напомнить о себе новому главному тренеру бразильцев, Тите.

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Факт 6. Чемпион

«Спартак» последний раз выигрывал чемпионат России 15 лет назад. Фернандо только за последние семь лет становился чемпионом штата, на Украине выиграл чемпионат и Суперкубок и четырежды брал золото в различных турнирах со сборной.

Если «красно-белые» давно живут лишь воспоминаниями о былом успехе, то Фернандо с победами знаком. И готов делиться знаниями. Соперники ослабли, и «Спартак» всерьез нацелился на чемпионство. Фернандо со своим опытом может стать ключевым игроком.

Факт 7. Позиция

Официально он является опорным полузащитником. Но на поле Фернандо часто идет в атаку. В прошлом сезоне он отдал четыре голевые передачи и столько же раз забил. Для опорника в Серии А показатели очень неплохие.

Универсальность Фернандо в зоне полузащиты – хорошая возможность для тактических изменений по ходу матча. В топорном чемпионате России думать и верно оценивать ситуацию, перемещаясь из одной зоны в другую, – умение редкое и высоко ценящееся. Достаточно высоко, чтобы заплатить за полузащитника 12 миллионов.

Факт 8. Техника

Еще в 2013, когда шли разговоры о его переходе в «Реал», Marca, главная спортивная газета Мадрида, писала: «Фернандо аккуратен, как Варан, и редко фолит. Он чувствует игру и разбирается в тактике».

Техничный бразилец к тому же отлично реализует штрафные.

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Факт 9. Ромуло 2.0?

При всех перечисленных плюсах прихода Фернандо в «Спартак» остается одно «но». У команды уже есть Ромуло, который на поле выполняет примерно те же функции. Он менее техничен, но на лавку его сажать не станут. Поэтому возникает вопрос: «Стоило ли тратить такие деньги на футболиста, в котором у команды нет критической нужды?».

Если Фернандо в России провалится, эту покупку назовут огромной ошибкой селекционного отдела клуба. Впрочем, «Спартаку» не привыкать.