Видео дня. Маленький болельщик офигел, когда увидел Гвардиолу в такси

Новый главный тренер «Манчестер Сити» завоевывает сердца поклонников, даже не сыграв еще ни матча. Хосеп Гвардиола встретился с одним из болельщиков клуба прямо в такси и с удовольствием пообщался о футболе.

Гвардиола и юный 7-летний фанат «Ман Сити» мило пообщались в машине. Мальчик предупредил тренера о вечно мрачной манчестерской погоде, высоко оценил новые приобретения клуба и предположил, что следующим мог бы стать Лео Месси. В конце Брэйдон (так зовут парня) заявил Гвардиоле: «Если тебе понадобится друг в Манчестере, ты всегда можешь прийти ко мне домой на чай!».