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    Видео дня. Маленький болельщик офигел, когда увидел Гвардиолу в такси


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    Голосов: 10
    22.07.2016 11:47
    Новый главный тренер «Манчестер Сити» завоевывает сердца поклонников, даже не сыграв еще ни матча. Хосеп Гвардиола встретился с одним из болельщиков клуба прямо в такси и с удовольствием пообщался о футболе.

    Гвардиола и юный 7-летний фанат «Ман Сити» мило пообщались в машине. Мальчик предупредил тренера о вечно мрачной манчестерской погоде, высоко оценил новые приобретения клуба и предположил, что следующим мог бы стать Лео Месси. В конце Брэйдон (так зовут парня) заявил Гвардиоле: «Если тебе понадобится друг в Манчестере, ты всегда можешь прийти ко мне домой на чай!».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: YouTube
    Рейтинг: 3 Голосов: 10
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +27

      ruprext 22 июля 2016, 16:56

      позитивно )

      0
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      Рейтинг: +284

      Kano 22 июля 2016, 13:59

      Люди раскрепощенные там.

      0
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 22 июля 2016, 12:35

      Очень классно,интерактивно нашим тренерам и игрокам надо поучится у них!

      0
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA > Вахахахаха 22 июля 2016, 12:40

      наши на такси?! если только на ЛИЧНОМ!!! и со своим личным водилой.

      0
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      Рейтинг: +43

      SunDick > Вахахахаха 22 июля 2016, 14:25

      И не тренерам и игрокам, а Мутко, например...

      -1
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