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    Роналду занялся благотворительностью. «Краснодар» продаст Мамаева. Дайджест событий дня


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    Голосов: 2
    17.07.2016 21:30
    Ба сломал ногу. Денисов собрался играть в ФНЛ. «Спартак» купил Фернандо. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Роналду отдал все призовые за победу на Евро на лечение больных раком детей

    Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает заниматься благотворительностью. 31-летний футболист перечислил 275 тысяч евро, которые он получил в качестве призовых за победу на чемпионате Европы, в фонд борьбы с детскими онкологическими заболеваниями. Стоит отметить, что трехкратный обладатель «Золотого мяча» поступил так же с денежным бонусом, который полагался ему за победу в Лиге чемпионов.

    Демба Ба сломал ногу в матче чемпионата Китая

    Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Демба Ба получил серьезную травму в матче 17-го тура китайской Суперлиги против «Шанхай СИПГ». Во втором тайме поединка 31-летний форвард заработал перелом ноги после столкновения с соперником. На 72-й минуте встречи сенегальского футболиста заменил бывший игрок «Рубина» Обафеми Мартинс.

    Анри хочет возглавить «Арсенал»

    Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри дал понять, что в будущем он желает стать главным тренером лондонского клуба. «Совру, если скажу, что не хочу возглавить «Арсенал», ведь я люблю этот клуб. Футбол – моя страсть, так будет всегда. Я хотел бы тренировать, но пока далек от этого. Уверен, что мог бы руководить любой командой, но для начала мне нужно получить тренерскую лицензию и новые знания. Нахожусь в процессе выполнения этого», – сказал Анри.

    Марез может перейти в «Барселону»

    Полузащитник «Лестера» Рияд Марез попал в сферу интересов «Барселоны». Именно каталонский клуб считается главным претендентом на подписание алжирца. Представители испанского гранда уже провели предварительные переговоры с агентом полузащитника. Ранее сообщалось, что Марез отказывается продлевать с лисами контракт, который истекает в 2019 году. По этой причине не исключается, что английский клуб все-таки пойдет на продажу игрока.

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    «Краснодар» хочет расстаться с Мамаевым

    «Краснодар» готов продать полузащитника Павла Мамаева в летнее трансферное окно. Сообщается, что руководство клуба недовольно поведением 27-летнего россиянина. Генеральный директор «быков» Владимир Хашиг требовал публичных извинений от Мамаева из-за скандальной вечеринки в Монте-Карло, как это ранее сделал нападающий «Зенита» Александр Кокорин, но игрок ответил ему грубым отказом. На этой почве возникла серьезная размолвка между футболистом и руководством клуба.

    Денисов готов выступать за «Динамо» в ФНЛ

    Полузащитник «Динамо» Игорь Денисов готов остаться в московском клубе и выступать в ФНЛ в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент футболист восстанавливается от последствий травмы. Ранее сообщалось, что бело-голубые не имеют предложений по полузащитнику от других клубов. Контракт Денисова с «Динамо» рассчитан еще на один год.

    Фернандо прибыл в расположение «Спартака»

    Полузащитник Фернандо присоединился к «Спартаку». 24-летний бразилец прибыл в отель, где базируются в Германии на втором зарубежном сборе красно-белые. В сегодняшнем товарищеском матче с клубом «Янг Бойз» москвичи одержали победу со счетом 3:1. Фернандо в этот момент тренировался в зале.

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    Йиранек не намерен завершить карьеру и хочет выступать в России

    Бывший защитник «Томи» Мартин Йиранек рассказал о своих планах на будущее. Напомним, что в конце прошлого сезона у 37-летнего чеха закончился контракт с томским клубом и теперь он является свободным агентом. «Хочется продолжать играть. Варианты есть, но конкретных предложений пока нет. Приоритет – Россия, ведь в этой стране я провел почти всю карьеру. Если не получится, то могу вернуться домой. О завершении карьеры даже не думаю, чувствую в себе силы играть, здоровье позволяет еще выходить на поле», – сказал Йиранек.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, РФПЛ
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +62

      NoN141 18 июля 2016, 16:58

      Понравился ход Роналду, ну вот ради чего он это сделал, ради себя или ради детей.
      В любом случае я рад что Роналду так поступил)

      0
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      Рейтинг: +132

      murakami777 > NoN141 19 июля 2016, 05:23

      какой бы не был мотив - его деньги спасут жизни детей...очень достойный поступок и просто доброе дело...никогда не был его поклонником...но после таких поступков снимаю перед шляпу

      0
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 18 июля 2016, 09:17

      Роналду человек!!! Не просаживает премиальные по барам в Монте-Карло...

      1
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      Рейтинг: +82

      headvk 18 июля 2016, 08:04

      Мамаев клоун!

      0
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      Рейтинг: +157

      pik54 18 июля 2016, 07:12

      Мамаев найдёт себе клуб.

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      Рейтинг: +348

      343443 18 июля 2016, 06:08

      Нормальные такие новости

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 18 июля 2016, 05:45

      Нормальные такие новости

      0
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 18 июля 2016, 00:26

      Мамаева надо в ФК Чита!!!!

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 18 июля 2016, 00:23

      Вот у кого человечности учиться надо...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -46

      kurskih 17 июля 2016, 23:45

      Роналду молоток!

      0
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      Рейтинг: +3439

      FRZZ 17 июля 2016, 23:24

      Роналду мужик большим сердцем, не каждому дано.

      1
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