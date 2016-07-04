Фото дня. Президент Исландии зажигает на фанатской трибуне

Президентские выборы в Исландии недавно выиграл Гудни Йоханнессон – 48-летний исландский историк и переводчик, работавший в Лондонском университете. Новый глава маленькой страны любит футбол, болеет за «Манчестер Юнайтед» и знает русский и немецкий языки. На футбол во Франции Гудни ходил вместе с женой и сыном. Без всяких VIP-лож.

Вот и вчера все 90 минут матча Франция – Исландия Гудни Йоханнессон провел на трибуне как обычный страстный болельщик своей сборной.

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