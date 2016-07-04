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  • Фото дня. Президент Исландии зажигает на фанатской трибуне

Фото дня. Президент Исландии зажигает на фанатской трибуне

Президентские выборы в Исландии недавно выиграл Гудни Йоханнессон – 48-летний исландский историк и переводчик, работавший в Лондонском университете. Новый глава маленькой страны любит футбол, болеет за «Манчестер Юнайтед» и знает русский и немецкий языки. На футбол во Франции Гудни ходил вместе с женой и сыном. Без всяких VIP-лож.

Вот и вчера все 90 минут матча Франция – Исландия Гудни Йоханнессон провел на трибуне как обычный страстный болельщик своей сборной.

Научиться болеть по-исландски можно тут. HU!

Чемпионат Европы Европа Франция Исландия
Комментарии (6)
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Barsuk52
1467635356
лайк
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ARMEN13
1467636274
Красавчег!
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lihindic
1467638103
мощно...
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ZhenjaSAB
1467643319
Можно только по доброму позавидовать!
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mihail1980
1467645425
молодец
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Легенда Анжи
1467663694
Молодцы.вот так надо играть за свою Страну.берите пример футболеры сб.России
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