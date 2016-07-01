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Вместо Халка. На какую суперзвезду нацелился «Зенит»

Оскар начинал карьеру в «Сан-Паулу», где играл вместе с Эрнанесом. Сыграл мало, всего 14 матчей во всех турнирах. На тот момент парню едва исполнилось 18 лет.

Летом 2010-го трансфер Оскара в «Интернасьонал» стоил новому клубу футболиста шесть миллионов евро. Там бразилец дважды выиграл чемпионат штата, а заодно и Рекопу, играя бок о бок с Жо, Дамьяо и Д’Алессандро.

А в 2011-м Оскар стал суперзвездой молодежного чемпионата мира (U-20). В финале сборная Бразилии переиграла Португалию 3:2, а Оскар отметился аж целым хет-триком. И еще забил немыслимый по красоте победный гол.

Через год Оскар поехал на Олимпиаду, куда Бразилия повезла и Неймара с Халком. Бразильцы остановились в шаге от золотых медалей, неожиданно уступив в финале команде Мексики (1:2). Коллекция Оскара пополнилась серебром Олимпийских игр.

Халкоголизм. Почему «Зенит» провалит новый сезон

Тем летом полузащитник «Интернасьонала» перебрался в Европу – «Челси» купил его за 25 миллионов евро. В первый же сезон Оскар выиграл с командой еврокубок – на пути к триумфу в Лиге Европы синие прошли в четвертьфинале «Рубин», а в решающем матче одолели «Бенфику».

А «Ювентусу Оскар забил лучший гол сезона по мнению болельщиков «Челси»

2013-й год вообще выдался триумфальным для Оскара, ведь он еще и выиграл трофей со сборной Бразилии – Кубок Конфедераций.

Все бразильцы надеялись на продолжение следующим летом, но Бразилия за шаг до финала чемпионата мира потерпела самое ужасное поражение в своей истории.

Он-то забил свой гол, но его команда к тому моменту пропустила аж семь…

Но сезон-2014/15 помог забыть тот кошмар. В «Челси» Оскар снова блеснул, сначала выиграв Кубок Лиги (в финале был переигран «Тоттенхэм» – 2:0)…

… а затем и стал чемпионом Англии.

И снова забил самый красивый гол сезона-2014/15. На этот раз – в ворота «КПР».

Последний сезон Оскару, как и его одноклубникам по «Челси», лучше забыть навсегда. Команда не попала даже в Лигу Европы, а сам бразилец лишь улучшил дриблинг, а в остальных компонентах сильно сдал, и всего шесть очков по системе «гол плюс пас» – яркое тому подтверждение. Новый тренер «Челси» Антонио Конте на Оскара не рассчитывает, однако финансовые запросы бразильского полузащитника пока не слишком устраивают «Зенит».

Тем не менее, трансфер такого футболиста уж точно не повредил бы российскому чемпионату.

Почему уход Халка – это большой плюс для «Зенита»

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Россия Зенит Челси Оскар
Комментарии (4)
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SERGEI.S71
1467381747
Комментарий удален.
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SERGEI.S71
1467381762
КрасУавчеГ)
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tambovchanin
1467382236
видео как будто пираты в кинотеатре снимали)))
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vladik12
1467387441
Оскар не является суперзвездой.
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