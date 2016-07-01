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    Оскар может заменить Халка в «Зените»

    Полузащитника «Челси» Оскар может перебраться в «Зенит». Здесь он может заменить покинувшего клуб из Санкт-Петербурга бразильца Халка. На данный момент известно, что российскую сторону не устраивают финансовые требования, выдвинутые со стороны бразильца – работа по этому трансферу приостановлена.

    В прошедшем сезоне Оскар провел 27 матчей в английской Премьер-лиге, в которых он отметился тремя забитыми голами и таким же количеством результативных передач.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.07.2016 15:17
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 2 июля 2016, 09:38

      Как он может заменить? Наличием бразильца в команде! Типаж другой, манера игры тоже, даже позициями различаются!
      Что за хрень пишут!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 2 июля 2016, 06:46

      и сколько просит?пятнаху? видимо халк и гарай позвонили и сказали что можнодоить зинаиду как лоха

      0
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    • ...
      Рейтинг: +54

      CheKubana 2 июля 2016, 03:35

      Если уж под замену, так лучше виллиана

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 1 июля 2016, 21:21

      Халка не заменить

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 1 июля 2016, 19:49

      Совсем не то

      0
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      Рейтинг: +10

      Эмирлан 1 июля 2016, 19:06

      Сейчас Луческу начнет бразил подтягивать

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 1 июля 2016, 18:31

      Сейчас Луческу начнет бразил подтягивать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 1 июля 2016, 18:28

      Питерцы! Оскар уже поиграл (и повалял "ду..ка"!) в "Челси"... Обратите лучше внимание на Гансо... Он ещё в "Сан-Пауло", в Европе не выступал... Помню, как он играл года четыре назад вместе с Неймаром в бразильской олимпийской... Так лучшего игрока середины поля и организатора игры сегодня трудно найти... И в Европу его звали и зовут, но там у него какие-то личные "заморочки"... Но разве он устоит перед предложением самого "Газпр..."... "Зенита"???

      4
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    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 1 июля 2016, 18:24

      Неплохо бы Лукаса Васкеса приобрести, в Реале его не ценят, в Зените заиграет.

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 1 июля 2016, 17:48

      Парьню только 24, а уже в сборной карьеру решил завершить?

      2
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      Рейтинг: +429

      sold93 > ufos73 1 июля 2016, 20:58

      зачем? он решил сразу в футболе завершить.

      1
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