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    Пришелец на поле. Кто развеял скуку на матче Польша – Португалия


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    Голосов: 0
    01.07.2016 01:58
    Пока команды в четвертьфинале Евро осваивали футбольные шахматы, веселить публику принялся не Роналду, а его личный фанат, бодро прибежавший прямо с трибуны. И Криштиану технично ушел от возможного подката.

    Первый тайм Польша и Португалия отыграли весело, задорно, и поэтому забили по голу. Что было дальше – вызывало интерес у прожженных любителей тактической борьбы и адскую скуку у всех остальных. Фанаты решили поразвлекать сами себя и наткнулись на бдительные очи блюстителей правопорядка.

    В овертайме полиция нагрянула на оба сектора с болельщиками и … не успела скрутить одного из них. Тщательно скрываемые телевидением фанатские прорывы на этот раз не укрылись от взгляда главных телекамер. Португалец задумал поболтать с Роналду, но Криштиану и здесь финтом ушел от соперника.

    Силы были неравны, так что беглец был пойман буквально сразу же.

    Товарищ был скручен и выведен с поля в ту же минуту.

    Куда забавнее все это выглядело по телевизору. Несчастному Марселю, похоже, предначертано судьбой влипать в такие ситуации.

    Блащиковски не забил послематчевый пенальти, и Португалия отправилась в 1/2. Главные события первого четвертьфинала

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: DailyMail, AS
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +33

      sergybest 1 июля 2016, 14:57

      о как....... я проспал этот момент )))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      litron 1 июля 2016, 14:08

      Да ну красава, хоть повеселил меня. Матч скучный был.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      burbon2002 1 июля 2016, 13:25

      polsha bula xorosha!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      alexandr1205 1 июля 2016, 13:03

      Не только у нас дураков на сто лет припасено...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best 1 июля 2016, 10:12

      6bIJIo 6 Cky4Ho Ha CBeTe 6e3 gypaKoB...

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +166

      Ник17 1 июля 2016, 09:45

      Было б скучно на свете без дураков...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      343443 1 июля 2016, 07:08

      Было б скучно на свете без дураков...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Strig 1 июля 2016, 04:12

      Было б скучно на свете без дураков...

      2
      Ответить
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