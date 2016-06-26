Франция выходит в ¼. Колумбия берет бронзу Кубка Америки. Дайджест событий дня

Германия и Франция выходят в четвертьфинал Евро

Два главных фаворита турнира одержали сегодня победы. Если немцам она далась легко (не забив пенальти, они все равно выиграли 3:0), то французам пришлось заметно сложнее. Пропустив гол в самом начале игры, они долго не могли забить. Но во втором тайме результат сделал Антуан Гризманн, оформив дубль за четыре минуты. Имена своих соперников команды узнают завтра.

Колумбия выиграла матч за третье место

За день до финала Копа Америка, по традиции состоялась игра за бронзу, где сошлись неудачники полуфиналов: Колумбия и США. Победу «кофейшикам» голом на 31-ой минуте принес Карлос Бакка. Американцы не домашнем турнире остались ни с чем.

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Витсель уходит из «Зенита»

Слухи об отъезде бельгийца ходят довольно давно. Сегодня же их подтвердили в Петербурге. За Акселя клуб намерен выручить не менее 25 миллионов. Главным претендентом на полузащитника, по словам его агента, является «Наполи».

«Шанхай Шеньхуа» отправил предложение по Халку

Вслед за одной звездой «Зенит» может покинуть и другая: с каждым днем слухи о переезде Халка в Китай набирают обороты. Сегодня «Шанхай Шеньхуа» отправил в офис петербуржцев конкретное предложение по бразильцу, за которого они готовы заплатить 55 миллионов евро.

Бердыев остается в «Ростове»

Эпопея с переговорами завершилась положительно для ростовчан. Контракт с Курбаном Бекиевичем подписан на два года. При этом, если вдруг его назначат тренером сборной России, руководство клуба не будет против совмещения.

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«Спартак» интересуется игроком «Атлетико»

Нет, это не Антуан Гризманн. Но тоже юная и многообещающая звезда. Речь идет о 22-летнем ганце Томасе Тейе, который в минувшем сезоне провел в составе «матрасников» 13 матчей, забив два гола. Спартаковцы готовы выложить за хава порядка 15 миллионов евро. Главным конкурентом, на данный момент, является «Саутгемптон».

«МЮ» пополнится Ибрагимовичем и Мхитаряном

Контракт со Златаном – вопрос решенный. 1 июля о его подписании объявят официально. Ситуация с Мхитаряном тоже конкретизируется. По словам прессы, клубы достигли предварительной договоренности. Генрих обойдется «Юнайтед» в 38 миллионов евро, а его зарплата в новом клубе составит 10 миллионов.

Эмболо стал игроком «Шальке»

Один из самых ярких юниоров мирового футбола ожидаемо нашел себе новый клуб. Да, на Евро он не блистал, но на спрос это никак не повлияло. Торги за 19-летнего форварда выиграл «Шальке», выложивший 25 миллионов Евро. Контракт рассчитан на пять лет.

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