Влада Щеглова – одна из самых красивых болельщиц на Евро-2016

Владе Щегловой 20 лет. Она приехала на Евро-2016, чтобы поддержать сборную Украины. Влада мечтает работать в сфере спортивной журналистики, но сейчас получает юридическое образование. Дать интервью такой красивой девушке наверняка мечтает каждый футболист.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Самые красивые болельщицы Евро-2016