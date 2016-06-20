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  • Инструкция для Слуцкого: сыграть с Уэльсом по заветам «Зенита»

Инструкция для Слуцкого: сыграть с Уэльсом по заветам «Зенита»

Не икона, а команда

Главное, что нужно знать о сборной Уэльса, – это команда далеко не одного исполнителя. Гарет Бэйл – безусловный лидер и главная звезда сборной, впервые попавшей на чемпионат Европы во многом благодаря таланту 100-миллионного игрока «Реала». Бэйл принял участие в девяти голах своей сборной в отборочном этапе, учитывая, что всего валлийцы забили 11 мячей: семь раз Гарет отличился сам и дважды помог партнерам. Но одного взгляда на сборную Уэльса хватит, чтобы объяснить такую результативность – Бэйл просто реализовывает те моменты, где, например, уже начинается промахиваться Златан Ибрагимович. Именно поэтому за Гаретом нужно следить, но это не значит, что Леониду Слуцкому необходимо приставить к Бэйлу трех игроков, которые скрутят его по рукам и ногам.

В сборной Гарет, прежде всего, командный игрок, почти в каждом интервью сейчас повторяющий главный валлийский постулат – the best play is team play.

– Если кто-то не сможет вернуться в оборону, я подстрахую. Если нужно сделать безнадежный рывок не за мячом, а чтобы освободить пространство для партнера, я сделаю это. Мы все будем делать друг для друга, что бы ни потребовалось, – заявил Бэйл журналистам еще до матча с Англией (1:2).

Действительно, сам Гарет игру с командой Роя Ходжсона провел, преимущественно занимаясь отборами и перехватами, только в концовке выдвинувшись на острие атаки. Ни Крис Коулмэн, ни сам Бэйл не требуют от остальных искать передачами именно форварда «Реала», как это нередко происходит в сборной Португалии, где почти все заточено под Криштиану Роналду. Бэйл менее эгоцентричен в сборной, что усложняет задачу сборной России. Ведь закрыв Бэйла, мы ничего не выиграем. Особенно учитывая, что валлийцы будут играть на ничью, которая выведет их в плей-офф.

Следить за «Арсеналом»

Слуцкий никогда не делится своими тактическими рассуждениями с журналистами, чему научил и своего помощника Сергея Балахнина. Но после матча Англия – Уэльс, за которым оба тренера следили вживую, Балахнин все-таки поделился любопытной подробностью.

– Бэйл более предсказуем, нежели Рэмзи. Тот более универсален – играет и впереди, и справа, и слева, – пояснил Балахнин.

Креативный хавбек «Арсенала» действительно умеет играть на любой позиции в атаке, а также при необходимости отрабатывать в обороне. Аарон Рэмзи отлично дирижировал игрой валлийцев в атаке в матче с англичанами, и именно его необходимо будет сдержать нашему опорнику, кто бы это ни был. Валлийцы выходят на контратаки через кроссы на игроков группы нападения – против англичан эти забросы часто принимал сам Рэмзи. Россия обязана забивать и выигрывать, если хочет попасть в плей-офф, поэтому помимо грамотного контроля мяча и массированных атак подопечным Слуцкого важно перекрывать выходы валлийцев в атаку. Для чего нужно цепко и даже жестко играть против Рэмзи. Правда, без грубости. Как показывает практика, против Уэльса нарушать правила у своей штрафной куда опаснее, чем внутри ее: ведь Бэйл кладет просто убийственные штрафные.

Забыть про три форварда

Помимо Бэйла и Рэмзи Слуцкому стоит задуматься о подстраховки в стиле «Зенита». Игорь Смольников будет часто пропадать в атаке за счет своих четких рывков, однако оставленную им зону важно всегда контролировать. Хави Гарсия здорово это умеет делать в «Зените», поэтому так важно выпустить на поле чистого опорника. Романа Нойштедтера, если он не будет там много ошибаться, или даже Романа Шишкина – заточенного на отбор игрока, который тем более нередко появлялся в опорной зоне в «Локомотиве». При этом важно в пару к чистому опорнику поставить Дениса Глушакова, который неплохо обороняется и, что важно, чувствует момент, когда следует подключиться в атаку. Своей игрой Денис уж точно заслужил место в старте.

Также важен баланс при построении игры в атаке – чтобы опорник успевал подстраховывать, крайние защитники должны подключаться в атаку по очереди. Или как бывает в том же «Зените», когда Смольников выдвигается справа, а Олег Шатов слева. Таким образом, нападающие сборной будут чаще получать мячи через навесы и прострелы в штрафную – к такой игре как раз привык Артем Дзюба, прекрасно знающий манеру игры и Шатова, и Смольникова. Если уже совсем переходить на «Зенит», то роль Халка может исполнить Федор Смолов – не в плане финтов и дальних ударов, а с точки зрения номинальной игры на правом краю и постоянном смещении в центр в подмогу Артему Дзюбе. Игра в три нападающих ни к чему хорошему сборную не привела, а схема с двумя центрфорвардами выглядит многообещающей. Ведь пять валлийских защитников с удовольствием съели одного единственного Харри Кейна в прошлой встрече, но совсем запутались, когда Англия перешла на игру в два форварда (Джейми Варди и Даниэль Старридж).

Уэльс очень ровно обороняется, оставляет мало пространства между линиями и жестко встречает на подступах к штрафной. Но связка мощного Дзюбы и юркого Смолова заставит их попотеть, если, конечно, Широков / Самедов / Иванов / Головин будет вовремя снабжать форвардов мячами. Оборону валлийцев возглавляет крепкий и опытный Эшли Уильямс из «Суонси», но даже он несколько раз проигрывал борьбу на втором этаже англичанам и из-за его ошибки Варди сравнял счет. Его напарники (Джеймс Честер и Бен Дэвис) также не всегда идеально действуют – при хорошей скорости атак и нестандартных передачах оборона Уэльс падет. Но способна ли сборная России так сыграть с первых минут, а не когда приходиться отыгрываться?

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Чемпионат Европы Европа Россия Уэльс Бэйл Гарет Рэмзи Аарон Слуцкий Леонид
Комментарии (6)
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Lb40
1466422513
Вода.
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slawianka
1466422551
Нужен нап. вскрывающий оборону, т.е. врывающийся с мячом в штрафную, берущий игру на себя, навесы не помогают, как говорят комментаторы "...наши все перекрыты , некому отдать мяч.." .И ходит мяч между Игнашевичем и Березуцким, процент точных передач увеличивая))
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Kulimen
1466425062
Леня, не тупи,делай все как бомбардир пишет. Бомбардир херни не посоветует.
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vladimir-7
1466428313
Отряжать троих игроков на прикрытие Бэйла-утопия. Этого делать нельзя. В остальном, вроде правильно, направо выпустить Самедова, Дзюбу и Смолова по центру, Шатова слева, Мамаева и Широков, Глушаков, Головин, а кого Смольникова и Шишкина на усмотрение Слуцкого.
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lihindic
1466485221
лошки
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