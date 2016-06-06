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    Гончаренко возглавил «Уфу». Юсупов вызван в сборную. Дайджест событий дня


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    Голосов: 0
    06.06.2016 21:10
    Калитвинцев стал тренером «Динамо». Роде перешел в «Боруссию». Карнейро продолжает воевать с «Челси». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Гончаренко стал тренером «Уфы»

    Виктор Гончаренко назначен на пост главного тренера «Уфы». Контракт между сторонами рассчитан на два сезона с возможностью продления контракта еще на год. Предыдущим местом работы белорусского специалиста был ЦСКА, где он в должности старшего тренера завоевал с армейской командой золотые медали в прошедшем сезоне. В качестве главного тренера он работал с командами: БАТЭ (Борисов, Белоруссия), «Кубань» (Краснодар) и «Урал» (Екатеринбург).

    Роде сменил «Баварию» на «Боруссию»

    Полузащитник «Баварии» Себастьян Роде перешел в дортмундскую «Боруссию». В понедельник футболист успешно прошел медосмотр, после чего поставил подпись под контрактом с новым клубом. Соглашение рассчитано до середины 2020 года. Ранее появилась информация, что Роде обойдется «Боруссии» в 12 миллионов евро. В прошедшем сезоне футболист провел в составе «Баварии» 15 матчей, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.

    Калитвинцев стал главным тренером «Динамо»

    По результатам собрания совета директоров московского «Динамо» стал известен тренерский штаб клуба. Главным тренером команды назначен Юрий Калитвинцев. В тренерский штаб вошли Геннадий Литовченко, Юрий Ковтун и Роман Березовский. Ранее стало известно, что возвращение «Динамо» в Премьер-лигу планируется совершить за один сезон.

    Агент опроверг переход Зинченко в «Манчестер Сити»

    Агент Олег Еремин, который представляет интересы полузащитника «Уфы» и сборной Украины Александра Зинченко, не смог прокомментировать информацию о переходе его клиента в «Манчестер Сити». «Ничего не знаю. Даже не готов это комментировать. Давайте лучше потом поговорим. Когда? После Евро-2016», – заявил Еременко. Ранее появилась информация о возможном скором заключении соглашения между сторонами.

    «Арсенал» готов продать Уолкотта, Гиббса и Окслэд-Чэмберлена

    Руководство «Арсенала» во время летнего трансферного окна планирует продать защитника Кирана Гиббса и нападающих Тео Уолкотта и Алекса Окслэд-Чэмберлена. Сообщается, что данный шаг вызван тем, что клуб хочет покрыть расходы на покупку других футболистов. Напомним, ряды «канониров» уже пополнил полузащитник Гранит Джака. Кроме того, ведутся переговоры с нападающим Джейми Варди.

    «Я хотя бы попытался». Почему союз «Арсенала» и Варди – это круто

    В заявке сборной России Денисова заменит Юсупов

    Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов заменит хавбека «Динамо» Игоря Денисова в окончательной заявке сборной России на чемпионате Европы во Франции. Напомним, Денисов получил травму во время товарищеского матча с Сербией (1:1) и не поможет национальной команде на Евро-2016. Сообщается, что Юсупов уже прибыл в расположение сборной России. Позднее игрок будет дозаявлен официально.

    Пять опасений о сборной России перед Евро-2016

    Моуринью хочет избавиться от 13-ти игроков «Манчестер Юнайтед»

    Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью во время летнего трансферного окна планирует продать 13 игроков «красных дьяволов». В частности, речь идет о полузащитниках Хуане Мате, Андере Эррере, Мемфисе Депае, а также о защитнике Люке Шоу. Сообщается, что португальский специалист ранее встретился с исполнительным директором команды Эдом Вудвордом, с которым обсудил планы на предстоящий сезон и назвал имена тех, кого хотел бы продать.

    Карнейро не пошла на мирное соглашение с «Челси»

    Продолжается судебный процесс между «Челси» и бывшим врачом команды Евой Карнейро, который проходит в Лондоне. «Челси» предложил Карнейро заключить мировое соглашение и выплатить компенсацию в размере 1,2 миллиона фунтов, но она отказалась. В ответ Карнейро подала иск против Моуринью по обвинению в виктимизации и дискриминации, который сейчас рассматривается.

    «Кальяри» подтвердил трансфер Алвеша

    «Кальяри» официально подтвердил переход защитника Бруну Алвеша, известного в России по выступлениям за «Зенит». Контракт между сторонами рассчитан до середины 2018 года. Переход футболиста состоялся бесплатно, так как контракт Алвеша с его бывшим клубом «Фенербахче» истек.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ПФК ЦСКА
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 7 июня 2016, 10:48

      Поздравляю болел Уфы. Не удивлюсь если пойдете дорогой серебряного Ростова.

      3
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 > Серёга Краснодарский 7 июня 2016, 11:45

      Спасибо за добрые слова

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 7 июня 2016, 10:05

      Слуцкий не тренер. Кто мне возразит? Майор где ты?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +988

      опус 2 7 июня 2016, 08:35

      Гончаренко-это плюс для Уфы ! Я так думаю

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +33709

      zra78 > опус 2 7 июня 2016, 08:50

      А вот для Гончаренко?

      1
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      Рейтинг: +348

      343443 7 июня 2016, 08:22

      удачи!!!

      0
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      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 7 июня 2016, 07:55

      Гончаренко ?????

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 7 июня 2016, 07:12

      печальная ситуация

      0
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      Рейтинг: +305

      Strig 7 июня 2016, 06:21

      Уфа-цска-урал- кубань.... однако...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Strig 7 июня 2016, 09:50

      Междусобойчики?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 7 июня 2016, 01:28

      ЛВС трус! Если взять Аршавина и Кержакова, то не поставить их в состав нельзя. А Юсупов спокойно отсидит на лавке и слова не скажет. Неудачи нашей сборной!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2591

      Ral13 6 июня 2016, 23:04

      Ну удачи!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 6 июня 2016, 21:54

      Ну и где про Карнейро?

      -1
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