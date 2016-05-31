Как немецкие фанаты поддержали Боатенга в ответ на расистское заявление политика

Товарищеский матч со сборной Словакии запомнился не только позорным поражением, но и красивой акцией поддержки. Не поверите, но даже сам капитан сборной, Джером Боатенг, может страдать от расистских высказываний.

Обидчиком является Александа Голанд – представитель правой альтернативной партии. Он позволил себе предположить, что большинство немцев не хотело бы видеть Джерома своим соседом. Судя по реакции болельщиков, он глубоко ошибался.

«Жером, будь нашим соседом!»

«Жером, переезжай поближе к нам»

Боатенга продержал и его брат из Ганы, и партнеры по сборной.

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«Если хочешь выигрывать трофеи, тебе нужен такой сосед, как мой брат»

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«Если хочешь завоевывать для Германии титулы, тебе необходим такой сосед, как Боатенг»

Политик же вскоре извинился. Сам Джером отнесся к ситуации легко, заявив, что может отреагировать лишь улыбкой, и был восхищен такой поддержкой.

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Ну а дальше всех во флешмобе пошел немецкий юморист с прекрасной фамилией Похер. Смотрите сами:

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