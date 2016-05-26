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    Вылет «Цюриха» обернулся беспорядками на улицах города


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    Голосов: 0
    26.05.2016 13:57
    Именитый швейцарский клуб впервые в истории вылетел из элитного дивизиона. «Бомбардир» показывает, насколько сильно команда Кержакова расстроила жителей города.

    Все 25 сезонов существования швейцарской Суперлиги «Цюрих» был ее постоянным участником. Трижды команда становилась чемпионом и регулярно гарантировала себе еврокубки. Однако в последние сезоны клуб захлестнули финансовые проблемы, что в итоге привело к вылету. Даже победа в последнем туре над «Вадуцем» (3:1) не помогла им сохранить прописку в высшей лиге.

    Одной из главных надежд швейцарцев был Александр Кержаков, который после бодрого начала (6 голов в 10 матчах) затих до самой концовки чемпионата (примечательно, что последний мяч он отправил в ворота Антона Митрюшкина). Форвард получил в свой адрес изрядную долю критики, поскольку не смог помочь команде в трудный момент.

    На первый в истории вылет в Челлендж-лигу болельщики отреагировали чрезвычайно жестко. Еще до завершения чемпионата они пытались осадить стадион, вызывая на разговор лидеров команды. А после официального понижения в классе принялись крушить окрестности живописного города.

    Стадиону, разумеется, тоже досталось.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +49

      30регион 8 июня 2016, 18:28

      Вот вам и тихая,цивилизованая Щвейцария!!!

      0
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      Рейтинг: +215

      iuda 27 мая 2016, 15:41

      Санёк, надо было с Динамо (Москва) вылетать спокойно.

      0
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      Рейтинг: +20

      Alter27 27 мая 2016, 07:20

      Играл он красиво в Цюрихе, голы забил красивые

      -1
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      Рейтинг: -6

      RURR28 26 мая 2016, 20:10

      не было бы сашки деревяшки всё бы было спокойно

      0
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      Рейтинг: +146

      Alexx22 26 мая 2016, 18:08

      керж сила

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 26 мая 2016, 17:24

      это точно

      0
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 26 мая 2016, 14:31

      Кержу надо было соглашаться, когда ему работу на матчтв предлагали. Футболист он уже давно никакой.

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