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  • Вылет «Цюриха» обернулся беспорядками на улицах города

Вылет «Цюриха» обернулся беспорядками на улицах города

Все 25 сезонов существования швейцарской Суперлиги «Цюрих» был ее постоянным участником. Трижды команда становилась чемпионом и регулярно гарантировала себе еврокубки. Однако в последние сезоны клуб захлестнули финансовые проблемы, что в итоге привело к вылету. Даже победа в последнем туре над «Вадуцем» (3:1) не помогла им сохранить прописку в высшей лиге.

Одной из главных надежд швейцарцев был Александр Кержаков, который после бодрого начала (6 голов в 10 матчах) затих до самой концовки чемпионата (примечательно, что последний мяч он отправил в ворота Антона Митрюшкина). Форвард получил в свой адрес изрядную долю критики, поскольку не смог помочь команде в трудный момент.

На первый в истории вылет в Челлендж-лигу болельщики отреагировали чрезвычайно жестко. Еще до завершения чемпионата они пытались осадить стадион, вызывая на разговор лидеров команды. А после официального понижения в классе принялись крушить окрестности живописного города.

Стадиону, разумеется, тоже досталось.

Швейцария. Суперлига Европа
Комментарии (7)
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Измайловский Кочегар
1464262271
Кержу надо было соглашаться, когда ему работу на матчтв предлагали. Футболист он уже давно никакой.
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mihail1980
1464272681
это точно
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Alexx22
1464275320
керж сила
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RURR28
1464282659
не было бы сашки деревяшки всё бы было спокойно
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Alter27
1464322816
Играл он красиво в Цюрихе, голы забил красивые
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iuda
1464352887
Санёк, надо было с Динамо (Москва) вылетать спокойно.
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30регион
1465399702
Вот вам и тихая,цивилизованая Щвейцария!!!
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