Вылет «Цюриха» обернулся беспорядками на улицах города

Все 25 сезонов существования швейцарской Суперлиги «Цюрих» был ее постоянным участником. Трижды команда становилась чемпионом и регулярно гарантировала себе еврокубки. Однако в последние сезоны клуб захлестнули финансовые проблемы, что в итоге привело к вылету. Даже победа в последнем туре над «Вадуцем» (3:1) не помогла им сохранить прописку в высшей лиге.

Одной из главных надежд швейцарцев был Александр Кержаков, который после бодрого начала (6 голов в 10 матчах) затих до самой концовки чемпионата (примечательно, что последний мяч он отправил в ворота Антона Митрюшкина). Форвард получил в свой адрес изрядную долю критики, поскольку не смог помочь команде в трудный момент.

На первый в истории вылет в Челлендж-лигу болельщики отреагировали чрезвычайно жестко. Еще до завершения чемпионата они пытались осадить стадион, вызывая на разговор лидеров команды. А после официального понижения в классе принялись крушить окрестности живописного города.

Стадиону, разумеется, тоже досталось.