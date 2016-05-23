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  • Стержень Луки. Невероятная история о том, как Тони стал лучшим форвардом Италии

Стержень Луки. Невероятная история о том, как Тони стал лучшим форвардом Италии

«Вы и взаправду думаете, что из него вырастет футболист?» – верещала престарелая учительница в школе на родительском собрании, порицая желание Луки все время находиться с мячом вместо того, чтобы сосредоточиться на учебе.

«Ты абсолютно бесполезен. Можешь искать себе другую команду», – заявил тренер клуба Серии С «Фьоренцуола», за который молодой форвард смог отличиться лишь дважды за сезон.

«Если бы в тот момент кто-нибудь сказал, что я стану чемпионом мира и выиграю «Золотую бутсу», ей-богу, посчитал бы его сумасшедшим!» – вспомнит времена своей молодости Тони позже.

На старте карьеры никто не верил в него по-настоящему. Несмотря на успех в «Модене», клубе из родного города Луки, судьба была жестока к будущему чемпиону мира. Один лысый тренер, помешанный на тактике, чуть было не поломал его карьеру, когда молодой нападающий перебрался из «Модены» в «Эмполи». Тони со скамейки запасных наблюдал лысину коуча, активно жестикулирующего на кромке поля и подсказывающего своим подопечным как правильно располагаться. Этот молодой наставник, только поднявшийся в Серию В, был одержим идеей выбраться в высший дивизион Италии и стать одним из самых успешных тренеров Апеннин, потому его недоверие к молодому и необстрелянному юнцу можно было понять. Да, вы правильно угадали, тем тренером был Лучано Спаллетти.

Однако в дальнейшем каждый из них пошел своим путем. Лучано отправился покорять Серию А, а проведший за год три матча Тони упаковал чемоданы и подписал контракт с командой Серии С «Фьоренцолой». Спустя год 21-летний Лука решил забросить футбол. Даже в команде третьего по силе дивизиона ему не находилось места на поле, а после конфликта с тренером, переросшего в драку, ему указали на дверь, потому он всерьез подумывал принять предложение своего друга, предлагавшего устроить его в свою автомастерскую. Повернись все так, и мы бы не услышали ни восторженный рев трибун «Альянц Арены», отмечающей очередной гол итальянского легионера, ни красочных граффити по всей Флоренции с изображением кучерявого гиганта, ни фантастической истории и том, как 38-летний футболист стал лучшим бомбардиром Серии А. За эту историю мы должны благодарить девушку по-имени Марта Чеккетто.

Начинающая модель познакомилась с Лукой именно в тот период, когда дела у того совсем не клеились. Пробивная и харизматичная Марта стала путеводной звездой высокого и сильного, но флегматичного романтика Тони, которая направила его на верный путь. Именно она уговорила Луку не бросать футбол, а попробовать еще раз и подписать контракт с другим клубом из Серии С «Лодиджани». Непонятно, то ли гений тренера команды Ринальдо Саграмолы, удачно вписавшего форварда в игру команды, то ли поддержка второй половинки сделали то, чего никто не ожидал.

Голевая машина «Тони», которую Чезаре Пранделли позже назовет «грузовиком с двигателем «Феррари», наконец, завелась…

Пятнадцать мячей за сезон в футболке «Лодиджани», на следующий год столько же за «Тревизо» в Серии В, через два – еще девять в составе «Виченцы» уже в высшем дивизионе, и вот Лука из неуклюжего резервиста превратился в профессионала, чувствовавшего себя как рыба в воде в штрафной соперника. В том сезоне «Виченца» вылетела обратно в Серию В, однако Тони остался в элите, получив предложение от «Брешии». Наставник команды Карло Маццоне был без ума от долговязого форварда и призывал полузащитников грузить мяч на него. Тони платил за это забитыми мячами.

После тренировок Лука оставался на поле вместе с ветеранами команды Хосепом Гвардиолой и Роберто Баджо. Первый с флангов подавал мячи в штрафную, где тот учился за мгновения обрабатывать мяч и подстраиваться под любые передачи, а второй давал неоценимые уроки юному форварду как вести себя на подступах к чужим воротам, вместе с тем работая над ударом с обеих ног. Тони впитывал все как губка и в сезоне-2002/03 вновь забил 15 мячей, после чего принял решение, которое на первый взгляд не поддавалось никакой логике.

Президент только что вылетевшего из Серии А «Палермо» Маурицио Дзампарини решил полностью обновить команду. В очередной раз поменял главного тренера, продал лишних, по его мнению, футболистов и пригласил молодых малоизвестных парней. Одним из них стал Лука Тони. Да-да, только проявив себя на высшем уровне, наш герой отправился обратно в низшие дивизионы, чтобы там стать тем игроком, за которого уже через год «Фиорентина» предложит 18 миллионов евро. За что «фиалки» заплатили такие деньги? Ответ простой: за 35 голов за сезон, за вызов в сборную Италии, за невероятную харизму, за голевое чутье 27-летнего бомбардира, в конце концов.

Во Флоренции о Тони узнал весь мир. Под руководством амбициозного Чезаре Пранделли Тони вместе с Валерием Божиновым воплощал в голы передачи Мартина Йоргенсена и Стефано Фьоре. 31 гол в 34 играх, «Золотая бутса» лучшему бомбардиру Европы и вызов в сборную Италии на чемпионат мира. А еще несколько лет назад Лука смотрел футбол в баре с друзьями и даже не мечтал о таком развитии карьеры.

На мундиале Тони отметился только двумя забитыми мячами в ворота Украины, однако играл заметную роль в команде Марчелло Липпи, потому заслуженно получил свою медаль чемпиона мира. В то же время прогремел «кальчополи». С «Фиорентины» перед началом сезона сняли 15 очков и запретили играть в Лиге чемпионов, однако Лука еще на год остался во Флоренции и на пару с новым партнером по атаке Адрианом Муту наколотил еще 30 мячей.

«Этот итальянец гарантирует голы. У него есть характер», – скажет Франц Беккенбауэр, комментируя выступления новичка «Баварии». Сказка первого сезона в Мюнхене, за который он отличился 24 раза, вскоре сменилась депрессией после провального выступления на Евро-2008. Как и вся «скуадра адзурра», Тони смотрелся блекло, за что получил огромную порцию критики от местной прессы. В «Баварии» же Оттмара Хитцфельда, пригласившего его в команду, сменил Юрген Клинсманн. Лука не понимал, чего от него хочет новый тренер, однако каким-то образом умудрился забить за год 14 мячей. Чего, конечно же, «Баварии» для чемпионства не хватило. Связка Мисимович-Джеко-Графите из «Вольфсбурга» в том сезоне поставила всю Бундеслигу на колени.

Клинсманна на тренерском мостике сменил экспрессивный и эгоцентричный ван Гаал. Усадив немолодого итальянца на скамейку, Луи сделал ставку на выписанного из «Гамбурга» Ивицу Олича и никому не известного щуплого нескладного паренька из молодежки по-имени Томас Мюллер. Постоянные травмы и конфликты с голландцем поставили под сомнение дальнейшую карьеру Тони в Мюнхене. Последней каплей стал самовольный отъезд со стадиона после замены в одном из матчей. Вскоре руководство «Баварии» указало Луке на дверь.

«Ван Гаал просто не хотел со мной работать. Он относится к игрокам, как к деталям какого-то механизма – любую деталь можно взять и заменить. Однажды он построил нас и заявил всем, что он мужик. Настолько мужик, что спокойно исключит из основного состава любого из нас. Мужик, потому что у него «есть яйца», что он нам тут же и продемонстрировал, стянув штаны с трусами. Это был шок... Повезло еще, что я не все увидел – я находился не в первом ряду», – расскажет Тони спустя годы.

 После этого карьера Тони стремительно катилась к закату. Не сыгравшись с Франческо Тотти в «Роме», он отправился в «Дженоа». Три гола за сезон – не то, чего ожидали от уже возрастного форварда в Генуе, потому без сомнений за копейки отдали ветерана «Ювентусу», искавшему тогда замену Фабио Квальярелле. В Турине также не сложилось. Два жалких мяча, скандал после задержания полицией в пьяном виде за рулем, череда травм – и вот Лука уже летит в самолете на Ближний Восток с намерением просто заработать денег под конец карьеры.

Здесь он жил один и жутко тосковал по Марте, которая ждала в Италии ребенка и готовилась к родам. Тогда же судьба в очередной раз проверила Тони на прочность. В городе, где проживала жена Луки, случилось землетрясение, и Марта сильно ушиблась животом. Он организовал роды в Эмиратах под присмотром лучших докторов, однако было уже поздно – ребенок родился мертвым.

Лука забыл про футбол и погрузился в глубокую депрессию, из которой его вновь вытащила Марта, во второй раз заставив мужа выйти на газон хотя бы ради того, чтобы отвлечься от горя. На выручку своему недавнему герою пришла и «Фиорентина». Винченцо Монтелла искал опытного габаритного партнера для своей главной звезды, Стевана Йоветича, и Тони оказался лучшим вариантом. За год он забил 8 мячей, неплохой результат для 36-летнего ветерана, однако, как оказалось, это было только начало.

Летом Йоветич перебрался в «Манчестер Сити», Монтелла отправился в «Рому», а Тони за ненадобностью был продан новичку Серии А «Вероне». Из-за недостатка опытных и мастеровитых футболистов Лука сразу получил место в стартовом составе. Вся команда стала играть на него, и вскоре это принесло такие результаты, о которых никто не мог и мечтать. 20 мячей в первом сезоне за новый клуб, 22 во втором. В 2015-м он забил 17 мячей в 22 матчах (0,77 за игру), статистикой круче могли похвастаться только Месси и Роналду, притом все поединки Тони провел от первой до последней минуты.

В этом сезоне он сыграл неизмеримо меньше. Старые травмы в 38 лет стали напоминать о себе все чаще. Забив пенальти в ворота лучшей команды Италии, Тони попрощался с большим футболом и теперь со спокойной душой отправится на покой. Тренером, по собственному признанию, он себя не видит. Да и надо ли ему это?

P.S. Вы спросите – что стало причиной того, что собиравшийся заканчивать карьеру ветеран вдруг становится лучшим бомбардиром одного из сильнейших первенств Европы? Ответ лежит на поверхности, и вы, наверное, догадываетесь кто вновь стоит за успехами Тони. В 2013 году Марта родила Луке дочку Рианну, спустя год – сына Леонардо. После невероятных кульбитов судьбы лучший центральный нападающий Италии этого века, наконец, обрел душевное равновесие и теперь проживет свою жизнь счастливым человеком.

Почему футбольный мир не забудет Луку Тони

Италия. Серия А Италия Италия Фиорентина Бавария Тони Лука Спаллетти Лучано ван Гаал Луи
Комментарии (15)
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Pathfinder
1463994669
Отличная история! Было интересно прочитать)
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hellkid
1463996805
девушке Тони - респект. Таких в наше время мало. Поддержка любимого мужчины может сворачивать горы
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krg-kz
1463998221
Легенда!
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dezmond_87
1464002743
9 июля 2006, когда Тони стал чемпионом мира, ему было 29, а не 26
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Gallli
1464007564
Спасибо за историю о Тони
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CheKubana
1464010023
В Италии любят держать на поле возрастных игроков, за что им спасибо. Спасибо так же тем игрокам, которые в возрасте доказывают что они лучшие! Это не РФПЛ
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Schicko_008
1464011582
Обалденная статья! Сергей Бабарика и Марк Бессонов, на мой взгляд, прямо вот очень хорошо соответствуют уровню одного из центральных русскоязычных футбольных сайтов!
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D'achkov
1464124876
тони-легенда
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,bpjy
1464242177
лучше б про него фильм сняли а не про варди
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alexcan100
1464363198
спасибо лука мы тебя не забудем
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