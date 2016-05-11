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  • Кэти Перри: с детства за «Вест Хэм» или бывшая жена фаната?

Кэти Перри: с детства за «Вест Хэм» или бывшая жена фаната?

Впрочем, можно ли назвать певицу Кэти Перри фанаткой «молотобойцев» – большой вопрос. Известно, что она была замужем за активным фанатом «Вест Хэма» – Расселом Брендом, а семь лет назад появилась на церемонии вручения наград MTV EMA в красивом и довольно откровенном наряде с символикой клуба.

«Где это я?» – спросила Кэти у своих фанатов в Twitter, наблюдая за матчем против «Челси» с трибуны стадиона «Вест Хэма». С тех пор, правда, прошло уже более шести лет, и на «Аптон Парк» ее с тех пор почти не видели. А может и вообще не видели.

«Вест Хэм» тогда же решил подзаработать и выпустил лимитированную копию наряда Кэти Перри количеством в 50 экземпляров. Удовольствие недешевое. Если хотите купить это своей девушке – с вас 300 фунтов. Впрочем, сейчас эта одежда там уже не продается.

Но в общем, Кэти – довольно обычный представитель женской футбольной аудитории. Девушка, фанатеющая за «клуб, за который болеет мой парень». После расставания с Брендом певицу как-то перестали связывать с «Вест Хэмом», а сама она выпустила пару запоминающихся хитов (включая знаменитую «Roar», которая, кстати, вполне бы подошла в качестве музыки в перерыве) и громогласно объявила о поддержке Хиллари Клинтон.

В общем, с музыкой у Кэти дела обстоят куда лучше, чем с любовью к футболу и политике.

Как фанаты «Вест Хэма» атаковали «МЮ» и грабили свой стадион

Англия. Премьер-лига Англия Вест Хэм
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