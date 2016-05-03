Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ​Роналду сыграет против «Манчестер Сити». Косово приняли в УЕФА. Дайджест событий дня


    0
    Голосов: 0
    03.05.2016 21:00
    Раньери получит пять миллионов фунтов за победу в АПЛ. Куртуа может перейти в один из испанских суперклубов. «Кубань» назначила тренером Осинькина. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    «Лестер» обогатит Раньери на пять миллионов

    Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери принес своему клубу чемпионский титул в Англии, за что получит очень приятный бонус в размере пяти миллионов фунтов стерлингов. В июле прошлого года итальянец заключил контракт с «Лестером» на три года, согласно которому именно такую сумму руководство обязалось выплатить ему на случай победы в АПЛ. Напомним, вчера «Лестер» оформил чемпионство благодаря ничейному результату в матче 36-го тура «Челси» – «Тоттенхэм» (2:2).

    Абсолютное счастье. «Лестер» на первой тренировке в ранге чемпиона

    Как Терри, Буффон, Бэйл и другие футболисты поздравили «Лестер» с чемпионством

    Party у Варди! «Лестер» выиграл чемпионат Англии. Онлайн безумной ночи

    Роналду объявил себя особенным

    Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду подчеркнул: он – особенный футболист, которому нашлось место в истории. «Всегда ощущал, что являюсь особенным, даже когда только начинал карьеру в «Спортинге». У меня нет сомнений, что я войду в историю футбола. Нравится это людям или нет, числа говорят за себя. Я буду стоять в одном ряду с легендами. Кому-то это нравится, кому-то нет, но что бы там ни говорили, уверен, я уже обеспечил себе видное место в истории футбола». В общем, изрядно позлил своих ненавистников португалец прямо перед полуфинальным матчем Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

    Особенный – готов к полуфиналу

    Тем временем, Криштиану Роналду восстановился от своей травмы и на 100% готов к игре с «Манчестер Сити». Информацию подтвердил главный тренер «Реала» Зинедин Зидан. По словам французского специалиста, Роналду точно должен принять участие в матче, в отличие от Карима Бензема, которому не суждено будет появиться на поле из-за травмы. Еще одна потеря «сливочных» – полузащитник Каземиро. Напомним, что полуфинальная встреча в Лиге чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится завтра (4 мая) в Мадриде.

    Куртуа может перейти в «Реал» или «Барселону»

    Если Роналду не покинет свою нынешнюю команду, то его одноклубником может стать голкипер «Челси» Тибо Куртуа. Агент бельгийского вратаря предложил услуги своего клиента сразу двум испанским командам – «Реалу» и «Барселоне». Куртуа сам желает покинуть «Челси» из-за неучастия английского клуба в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Новый главный тренер «синих» Антонио Конте не собирается препятствовать желанию футболиста.

    Косово – в УЕФА

    По итогам сегодняшнего конгресса УЕФА в Будапеште было решено включить Федерацию футбола Косово в Союз европейских футбольных ассоциаций. 28 голосов было отдано за членство Косово, 24 – против. Еще два бюллетеня признали недействительными. Таким образом, Федерация Косово стала 55-м членом УЕФА. Комментарии излишни.

    Карпин назвал главную проблему российского футбола

    И порадовал всех тех, кто любит считать чужие деньги. «Я не против больших денег. Я только за то, чтобы футболисты получали огромные деньги. Виноват: не получали, а зарабатывали. А они сейчас получают – вот и все. Это самая большая проблема российского футбола», – считает главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин.

    «Кубань» нашла себе главного тренера

    Бороться за выживание с «Кубанью» призван Игорь Осинькин новый тренер клуба, работавший ранее с 2013 года в молодежной команде. Задача – сохранение клубной прописки в РФПЛ. Напомним, что недавно в отставку ушел Сергей Ташуев. «Кубань» же сейчас находится на предпоследнем месте в таблице российского чемпионата.

    Бывший игрок «Днепра» может перейти в «Спартак»

    Защитник «Наполи» Иван Стринич попал в сферу интересов московского «Спартака», который планирует приобрести этого футболиста уже в летнее трансферное окно. 28-летнего хорвата не устраивает роль запасного в неаполитанской команде – за весь текущий сезон он лишь пять раз выходил на поле в составе «Наполи». Ранее Стринич выступал за дубль «Ле Мана», «Хрватски Драговоляц», сплитский «Хайдук» и днепропетровский «Днепр».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Metro, fanatizm.tv
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +35

      y-ago 4 мая 2016, 01:28

      Это радует, но главное, чтобы он правильно настроился на игру. Удачи ему и команде, Ну, и - победы!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11