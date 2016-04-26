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    Как выглядит стадион в Припяти. 30 лет трагедии в Чернобыле


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    Голосов: 0
    26.04.2016 16:36
    26 апреля – день память ужасающей катастрофы, случившейся на чернобыльской АЭС. Она ударила не только по мирному укладу жителей, но и навсегда стерла Припять с карты мирового футбола. «Бомбардир» в день печального юбилея вспоминает о том, каким был спорт #1 в доаварийных окрестностях Чернобыля.

    Припять была основана в 1970-ом году, а потому футбольная жизнь закипеть там так и не успела. Определенный прогресс должен был начаться после строительства стадиона «Авангард», открытие которого было запланировано на 1986 года. Местная же команда «Строитель» ютилась на скромном местном стадиончике с небольшим количеством мест. Пейзажи матчей КФК тех лет выглядели примерно вот так:

    А на этом фото футболисты «Строителя» сезона-1983 позируют на том самом месте, где через три года будет воздвигнут пятитысячный стадион.

    Процесс строительства долгожданной арены:

    Официальное открытие «Авангарда» должно было состояться 1 мая 1986 года. Увы, сыграть на нем уже не было суждено никому.

    А вот как выглядит стадион сейчас:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Discover Chernobyl, Ultras-tifo
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 28 апреля 2016, 10:24

      жесть...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1452

      Mariner 26 апреля 2016, 23:22

      Сделайте уже Сталкер 2!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      Reets 26 апреля 2016, 20:39

      Стадион в Саранске после ЧМ-18

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 26 апреля 2016, 19:27

      )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      dodik_aqalarov 26 апреля 2016, 17:39

      )))))))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1580

      srg38 26 апреля 2016, 17:12

      на Родину в Химках похож

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +78

      msbleff 26 апреля 2016, 17:11

      почему не суждено? 2года назад был сталк по припяти, я там попинал бутылку))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4454

      Snek 26 апреля 2016, 16:58

      Ничего необычного: у нас так все стадионы выглядят

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8

      ppv666 > Snek 26 апреля 2016, 17:05

      АХАХАХАХАХ

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +73

      Dynamo-Moscow > 26 апреля 2016, 17:36

      У нас Стадион Волга в Чебоксарах копия этого, только на поле деревьев пока нет, любители за полем следят, а все остальное также

      0
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