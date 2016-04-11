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    Видео дня. Очередное свинство Найджела де Йонга


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    Голосов: 0
    11.04.2016 15:54
    Полузащитник «Лос-Анджелес Гэлэкси» напомнил о своем редком таланте – рубить соперника под корень на футбольном поле, а теперь возмутил и впечатлительных американцев, отправив жертву на коляску.

    Экс-футболист «Милана» и «Манчестер Сити» Найджел де Йонг вновь оскандалился – теперь уже во время матча МЛС, прыгнув в ногу футболисту сборной США и «Портленда» Дарлингтону Нагбе. Несчастного унесли с поля на носилках, а де Йонг отметился всего лишь желтой карточкой, но вряд ли теперь избежит более сурового наказания от местного КДК, который пообещал рассмотреть эпизод в деталях.

    «Я никого не хотел обидеть и прошу прощения. Нагбе – отличный парень, и я уж точно не хотел нанести ему травму», – позже сказал де Йонг. Только вот Нагбе, покинувшего стадион на коляске, вряд ли это сильно интересует.

    А уж то, что де Йонг натворил в финале чемпионата мира, вы наверняка не забыли.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: theguardian.com
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 15 мая 2016, 01:58

      он просто пидор...нигер сраный

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11

      truvor86 12 апреля 2016, 08:55

      Жестковато

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 11 апреля 2016, 17:49

      )

      0
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 11 апреля 2016, 16:52

      Дисквалификация однозначная.

      1
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      Рейтинг: +59

      Drunkeschon > Alek7183 11 апреля 2016, 17:09

      Отстранить от игры в футбол вообще. Сломал ногу человеку намеренно. Пусть идет в миксфайт - там проявит себя. Или отхватит и успокоится. Скорее второе, конечно.

      1
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 > Drunkeschon 11 апреля 2016, 17:19

      Может вы и правы, но хочется оставить человеку шанс на исправление.

      0
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      Рейтинг: +90

      Vaart23 > Alek7183 11 апреля 2016, 17:22

      Если бы это было впервые...

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      Рейтинг: +249

      Alek7183 > Vaart23 12 апреля 2016, 15:59

      Да конечно, не в первый, наказывают мягко.

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