Тренер «Аякса» следит за тренировкой, катаясь на электро-скутере

Младший из де Буров доигрался в «фут-волей» со своими игроками. Полмесяца назад 45-летний тренер повредил ахиллово сухожилие и на полтора месяца спрятал травмированную ногу в гипс. Отлеживаться голландец и не думает – впереди столько работы в «Аяксе», ведь отрыв от «ПСВ» в чемпионате составляет лишь два очка.

Впрочем, костыли – хоть и надежная, но уже слишком устаревшая опора. Франк де Бур решил использовать электро-скутер и теперь перемещается по тренировочному полю куда быстрее, чем его футболисты!