Краски выходных. Атмосфера дерби Хорватии

Вечное дерби в чемпионате состоялось через четыре дня после встречи этих команд в Кубке. В столкновения фанатов перед игрой пришлось даже вмешиваться полиции. А на стороне «Хайдука» выступали еще и дружественные активисты, болеющие за польский «Гурник». За пределами поля и на трибунах фанаты наиграли на твердую ничью, так как хороши были обе стороны. А вот на поле сильнее оказался «Хайдук» (1:0).

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