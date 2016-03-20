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    Бойня в Марокко. Фанатские разборки закончились смертью


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    Голосов: 0
    20.03.2016 12:00
    На стадионе в Марокко столкнулись фанатские группировки одного клуба. В жестокой битве пострадали более полсотни человек, известно о двоих погибших. «Бомбардир» показывает ужасные кадры и видео бойни.

    Матч между командами «Раджа Касабланка» и «Шабаб Риф Аль Хосейма» ознаменовался большой трагедией. Причем конфликт случился между фанатами «Касабланки», по предварительной информации, что-то не поделили ультрас-группировки Green Boys и Ultras Eagles. Сначала в ход пошла пиротехника, которую болельщики бросали на соседнюю трибуну. Затем началась бойня. Данные расходятся, но уже точно известно о гибели не менее двух человек. Более 50 болельщиков увезли в госпиталь, а 30 фанатов были задержаны полицией. Беспорядки продолжились и за пределами арены, где была испорчена инфраструктура и автомобили.

    Сегодня состоится экстренное заседание марокканской федерации футбола, где будет вынесено решение по инциденту.

    Видео инцидента

    Беспорядки в Марселе. Город, где Россия сыграет с Англией

    Драка фанатов на матче «МЮ» и «Ливерпуля»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: YouTube
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 20 марта 2016, 22:32

      Вчера 19-го марта в Уфе с рейса на Москву были сняты дебоширившие болельщики «Динамо», -а мы далеко ушли?

      0
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 20 марта 2016, 17:15

      Сумащедшие

      1
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      Рейтинг: +26

      ftftd 20 марта 2016, 15:44

      им не в футбол играть, а только с голой ж.о.п.о.й лазить по пальмам и бананы собирать.

      3
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 20 марта 2016, 15:30

      Жесть,Матч Крылья Советов-Спартак помните?или когда я Ярике мясо стадион сломали

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +79

      буба спб 20 марта 2016, 14:17

      глупо вот так умереть

      3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > буба спб 20 марта 2016, 20:33

      А как умно?

      0
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      Рейтинг: +702

      19element87 > андрей андреев 20 марта 2016, 21:40

      лет так в 90, в своей постели и своей смертью!!!

      1
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      Рейтинг: +79

      буба спб > андрей андреев 22 марта 2016, 13:01

      так и знал что найдется подобный умник, так что не удивил своим вопросом) естественно никак не умно,
      но скажем, гораздо банальнее было бы погибнуть в автокатастрофе чем на стадионе.

      0
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      Рейтинг: +79

      буба спб > 19element87 22 марта 2016, 13:01

      100%

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > буба спб 22 марта 2016, 15:17

      Просто о смерти слова умно или глупо неуместны,поэтому и написал)))

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      Рейтинг: +34

      15426378s 20 марта 2016, 12:55

      из пушки пальнуть, вот и конфликт разрешен.

      0
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      Рейтинг: +19

      Flamencoo 20 марта 2016, 12:51

      Бывает...

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      Рейтинг: +305

      Bobafett 20 марта 2016, 12:47

      арабы шалуны

      0
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 > Bobafett 20 марта 2016, 19:08

      Это не шалость-это преступление, притом с отягчающими.

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      Рейтинг: +702

      19element87 20 марта 2016, 12:43

      жесть... такого не должно быть в футболе!!! жаль что не все это понимают....

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      Рейтинг: +286

      Igorello97 20 марта 2016, 12:40

      Ох*еть.

      1
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