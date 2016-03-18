Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Драка фанатов на матче «МЮ» и «Ливерпуля»


    0
    Голосов: 0
    18.03.2016 12:00
    В концовке ответной игры Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» произошла драка болельщиков. «Бомбардир» показывает, как проснулся дух старой Англии.

    В Англии фанаты на стадионе обычно болеют мирно, а драки – явление редкое. Но везде бывают исключения. 20 болельщиков «Ливерпуля», находившиеся в секторе фанатов «МЮ», начали праздновать проход своих любимцев в следующую стадию еще до финального свистка. Это не понравилось сидевшим рядом болельщикам хозяев, которые завязали драку. Все это длилось около пяти минут, когда стюарды взяли ливерпульцев в оцепление. На другом секторе тоже начались столкновения, гостевые фанаты принялись отрывать кресла и кидать их в противников из «Юнайтед». Полиция Манчестера в итоге задержала пятерых участников столкновений.

    Видео инцидента

    Супергол Коутиньо, который выводит «Ливерпуль» в 1/4 Лиги Европы

    Почему Феллаини – самый мерзкий футболист АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Ultras-tifo
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +26

      ftftd 20 марта 2016, 19:35

      нах их было разнимать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +407

      18JG 18 марта 2016, 15:35

      В Ярославле было намного лучше)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Igorello97 18 марта 2016, 12:10

      МЮ

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11