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Драка фанатов на матче «МЮ» и «Ливерпуля»

В Англии фанаты на стадионе обычно болеют мирно, а драки – явление редкое. Но везде бывают исключения. 20 болельщиков «Ливерпуля», находившиеся в секторе фанатов «МЮ», начали праздновать проход своих любимцев в следующую стадию еще до финального свистка. Это не понравилось сидевшим рядом болельщикам хозяев, которые завязали драку. Все это длилось около пяти минут, когда стюарды взяли ливерпульцев в оцепление. На другом секторе тоже начались столкновения, гостевые фанаты принялись отрывать кресла и кидать их в противников из «Юнайтед». Полиция Манчестера в итоге задержала пятерых участников столкновений.

Видео инцидента

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Комментарии (3)
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Igorello97
1458292207
МЮ
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18JG
1458304504
В Ярославле было намного лучше)
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ftftd
1458491743
нах их было разнимать?
Ответить
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