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    Супергол Коутиньо, который выводит «Ливерпуль» в 1/4 Лиги Европы


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    Голосов: 0
    18.03.2016 00:21
    «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» все еще рубятся в 1/8 финала ЛЕ, однако гол Коутиньо уже поставил манкунианцев на грань катастрофы. Но каким же шикарным он получился – это надо видеть!

    Итак, гол полузащитника «Ливерпуля» Коутиньо при счете 1:0 в пользу «МЮ» означает одно: овертайма не будет (первый матч «МЮ проиграл 0:2). Похоже, что этот изумительной красоты забитый мяч окончательно выводит мерсисайдцев в четвертьфинал.

    А ведь надежд у «МЮ» хватало после реализованного Марсьялем пенальти. Вот так был забит первый гол в этой встрече.

    А вот так «Юнайтед» едва не сделал счет 2:0, чудовищный промах совершил Маркос Рохо. Расплата последовала незамедлительно – Коутиньо забил ответный мяч.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: UEFA
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12338

      Вомбат 18 марта 2016, 00:42

      Ну что же, надо признать не только мастерство Коутиньо, которого нет ни у кого из игроков МЮ, но и недоработки Ван Гала. Чем еще можно объяснить пустой (весь первый тайм) левый фланг обороны, где у МЮ временами имитировал бурную деятельность, но чаще просто спал игрок, уровень которого вызывает большие сомнения. И никто этого Варелу не страхует, вот что бросается в глаза. Ливерпуль если бы умел перестраиваться п ходу матча, мог из этой зоны не один гол сделать. Похоже, Ван Гал смирился с уходом, так что изгнание его летом неизбежно.

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