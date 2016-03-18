Супергол Коутиньо, который выводит «Ливерпуль» в 1/4 Лиги Европы

Итак, гол полузащитника «Ливерпуля» Коутиньо при счете 1:0 в пользу «МЮ» означает одно: овертайма не будет (первый матч «МЮ проиграл 0:2). Похоже, что этот изумительной красоты забитый мяч окончательно выводит мерсисайдцев в четвертьфинал.

А ведь надежд у «МЮ» хватало после реализованного Марсьялем пенальти. Вот так был забит первый гол в этой встрече.

А вот так «Юнайтед» едва не сделал счет 2:0, чудовищный промах совершил Маркос Рохо. Расплата последовала незамедлительно – Коутиньо забил ответный мяч.