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  • Супергол Коутиньо, который выводит «Ливерпуль» в 1/4 Лиги Европы

Супергол Коутиньо, который выводит «Ливерпуль» в 1/4 Лиги Европы

Итак, гол полузащитника «Ливерпуля» Коутиньо при счете 1:0 в пользу «МЮ» означает одно: овертайма не будет (первый матч «МЮ проиграл 0:2). Похоже, что этот изумительной красоты забитый мяч окончательно выводит мерсисайдцев в четвертьфинал.

А ведь надежд у «МЮ» хватало после реализованного Марсьялем пенальти. Вот так был забит первый гол в этой встрече.

А вот так «Юнайтед» едва не сделал счет 2:0, чудовищный промах совершил Маркос Рохо. Расплата последовала незамедлительно – Коутиньо забил ответный мяч.

Лига Европы Лига Европы Манчестер Юнайтед Ливерпуль Коутиньо Филиппе Марсьяль Антони
Комментарии (1)
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Вомбат
1458250943
Ну что же, надо признать не только мастерство Коутиньо, которого нет ни у кого из игроков МЮ, но и недоработки Ван Гала. Чем еще можно объяснить пустой (весь первый тайм) левый фланг обороны, где у МЮ временами имитировал бурную деятельность, но чаще просто спал игрок, уровень которого вызывает большие сомнения. И никто этого Варелу не страхует, вот что бросается в глаза. Ливерпуль если бы умел перестраиваться п ходу матча, мог из этой зоны не один гол сделать. Похоже, Ван Гал смирился с уходом, так что изгнание его летом неизбежно.
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