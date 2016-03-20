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  • Бойня в Марокко. Фанатские разборки закончились смертью

Бойня в Марокко. Фанатские разборки закончились смертью

Матч между командами «Раджа Касабланка» и «Шабаб Риф Аль Хосейма» ознаменовался большой трагедией. Причем конфликт случился между фанатами «Касабланки», по предварительной информации, что-то не поделили ультрас-группировки Green Boys и Ultras Eagles. Сначала в ход пошла пиротехника, которую болельщики бросали на соседнюю трибуну. Затем началась бойня. Данные расходятся, но уже точно известно о гибели не менее двух человек. Более 50 болельщиков увезли в госпиталь, а 30 фанатов были задержаны полицией. Беспорядки продолжились и за пределами арены, где была испорчена инфраструктура и автомобили.

Сегодня состоится экстренное заседание марокканской федерации футбола, где будет вынесено решение по инциденту.

Видео инцидента

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Комментарии (16)
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Igorello97
1458466842
Ох*еть.
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19element87
1458467005
жесть... такого не должно быть в футболе!!! жаль что не все это понимают....
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Bobafett
1458467271
арабы шалуны
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Flamencoo
1458467463
Бывает...
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15426378s
1458467755
из пушки пальнуть, вот и конфликт разрешен.
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буба спб
1458472671
глупо вот так умереть
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narkozanos
1458477000
Жесть,Матч Крылья Советов-Спартак помните?или когда я Ярике мясо стадион сломали
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ftftd
1458477841
им не в футбол играть, а только с голой ж.о.п.о.й лазить по пальмам и бананы собирать.
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spartach n1
1458483317
Сумащедшие
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андрей андреев
1458502349
Вчера 19-го марта в Уфе с рейса на Москву были сняты дебоширившие болельщики «Динамо», -а мы далеко ушли?
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