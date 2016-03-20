Бойня в Марокко. Фанатские разборки закончились смертью

Матч между командами «Раджа Касабланка» и «Шабаб Риф Аль Хосейма» ознаменовался большой трагедией. Причем конфликт случился между фанатами «Касабланки», по предварительной информации, что-то не поделили ультрас-группировки Green Boys и Ultras Eagles. Сначала в ход пошла пиротехника, которую болельщики бросали на соседнюю трибуну. Затем началась бойня. Данные расходятся, но уже точно известно о гибели не менее двух человек. Более 50 болельщиков увезли в госпиталь, а 30 фанатов были задержаны полицией. Беспорядки продолжились и за пределами арены, где была испорчена инфраструктура и автомобили.

Сегодня состоится экстренное заседание марокканской федерации футбола, где будет вынесено решение по инциденту.

Видео инцидента

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