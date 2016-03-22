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    Краски выходных. Атмосфера дерби Хорватии


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    22.03.2016 18:10
    В Хорватии состоялось дерби между «Хайдуком» и загребским «Динамо». «Бомбардир» показывает атмосферные фото болельщиков и красочного дымового шоу.

    Вечное дерби в чемпионате состоялось через четыре дня после встречи этих команд в Кубке. В столкновения фанатов перед игрой пришлось даже вмешиваться полиции. А на стороне «Хайдука» выступали еще и дружественные активисты, болеющие за польский «Гурник». За пределами поля и на трибунах фанаты наиграли на твердую ничью, так как хороши были обе стороны. А вот на поле сильнее оказался «Хайдук» (1:0).

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Ultras-tifo
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