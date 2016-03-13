Сколько очков нужно набрать «Лестеру» и «Ростову», чтобы стать чемпионами

АПЛ

Сможет ли «Лестер» - главная интрига сезона в Европе. Статистика АПЛ с момента создания в 1992 году говорит, что в среднем чемпион набирал 86 очков. Более точный прогноз настоящего момента на основе скользящих средних за пять и десять последних сезонов дает 87, а расчет тренда на основе экспоненциального уравнения – и вовсе 88. Однако это фактически набранное количество очков. По дополнительным показателям победитель определялся только один раз, когда в сезоне-2011/12 с одинаковым количеством очков к финишу пришли два манчестерских клуба. Тогда цифры благоволили «горожанам».

Обычно чемпион имел гандикап перед ближайшим преследователем. Максимального отрыва добился «МЮ» на рубеже тысячелетий. В сезоне-1999/00 «красные дьяволы» набрали на 18 очков больше ближайшего преследователя. Им же принадлежит рекорд по минимальному количеству набранных очков в чемпионском сезоне. В розыгрыше лиги-1996/97 команда Фергюсона обошлась 75 баллами. Все трое ближайших преследователей тогда набрали по 68 – средний уровень четвертой команды лиги. Исходя из динамики последних сезонов, когда большой отрыв (8-11 очков) чередовался с минимальным (0-2), и уверенного прошлогоднего чемпионства «Челси», весной нам почти гарантирован фотофиниш.

Минимальное количество очков, которых реально хватило бы для победы, в среднем за историю АПЛ составляет 81. Судя по результатам последних сезонов и уравнений линии тренда, в мае 2015-го чемпиону должно было бы потребоваться по меньшей мере 85. При построении прогноза на основе результатов последнего десятилетия получаем более скромные 82 очка. Однако если мы посмотрим на текущий график набора очков лидерами чемпионата, то даже у идущего первым «Лестера» это лишь 69% от возможного. 63% у «Тоттенхэма», по 60% у «Арсенала» и «Манчестер Сити». При сохранении заданного темпа «лисам» могло бы хватить и антирекордных 75 баллов, которые они должны набирать даже при неблагоприятном для себя сценарии. Но на финише число потерь, как правило, сокращается. Поэтому окончательный прогноз чемпионского минимума на этот сезон – ровно 80.

Это значит, что «Лестеру» необходимо набрать еще 20 очков за 9 туров. Потенциальные потери могут поджидать команду Раньери в Манчестере и Лондоне. Причем у действующего чемпиона имеется возможность оставить «лис» с носом, ведь заканчивает сезон «Лестер» визитом на «Стэмфорд Бридж». Помимо этого, лидеру предстоит встреча с крепким «Вест Хэмом». Остальные матчи – с середняками и аутсайдерами, но уже после Нового года «лисы» трижды играли вничью с командами из второй десятки. Прогноз на «Лестер» - 77-78 очков в этом сезоне. Это значит, что успех или неудача главного открытия года во многом будет зависеть от формы конкурентов. Если кто-то из них ударно проведет финальный отрезок, скорее всего, сенсации не случится, и «Лестер» уступит «золото».

Почти все очные встречи претендентов позади, зато серьезное влияние на распределение мест могут оказать «Вест Хэм», «МЮ» и «Челси». Сами они за «золото» уже не борются, но в Лигу чемпионов хотят точно. В этом смысле у «канониров» график проще. «Ньюкасл», «Саутгемптон» и «Вест Бромвич» сыграют с тремя из претендентов. Борющиеся за выживание «сороки» и за место в Лиге Европы «святые» – тоже способны подставить кому-нибудь подножку.

РФПЛ

В первом весеннем туре все команды из группы преследования дружно оступились, что позволило ЦСКА и «Ростову» уйти в отрыв. Дончане не были принципиально лучше «Крыльев», у которых Молло смазал пенальти. Но в таких матчах и проверяется серьезность амбиций: классная команда умеет брать очки там, где не должна. А вчера ростовчане переиграли красно-синих и возглавили турнирную таблицу, так что о притязаниях «Ростова» можно говорить всерьез.

Чемпионат России имеет смысл анализировать, начиная с розыгрыша 1998 года, когда численность команд в лиге стабилизировалась и стала равна 16. По понятным причинам необходимо отбросить переходный сезон-2011/12. За эти годы нам дважды требовались дополнительные показатели для определения победителя. В 2002 году еще действовало правило «золотого матча», и Лоськов принес «Локомотиву» долгожданное чемпионство. В 2006-м «Спартак» догнал армейцев, но регламент уже поменяли. Поэтому ЦСКА, имевший большее число побед, спокойно проиграл в последнем туре, уже обладая титулом. Те 58 очков – антирекорд турнира, а в среднем наши чемпионы набирали за сезон 63 очка. В середине нулевых явного флагмана мы не имели. «Локомотив», ЦСКА, «Зенит» и «Рубин» вели борьбу с переменным успехом, а лидер порой не дотягивал даже до 60.

С переходом на систему «осень-весна» оформилась гегемония европеизированных ЦСКА с «Зенитом». Скользящая средняя за десятилетие дает прогноз на 63 очка у нового чемпиона, за последние пять сезонов – на 64-65. Чемпионский минимум всего на пару баллов меньше и составляет 61 очко. Линия тренда на основе логарифмического уравнения – 62. Из-за меньшего числа туров отрыв в РФПЛ в среднем составляет скромные три очка, однако нередки случаи, когда одна из команд была на голову сильнее остальных. «Спартак» и «Рубин» отрывались на восемь очков, последнее чемпионство «Зенита» тоже вышло уверенным. Ровно столько составляет нынешний отрыв армейцев от третьего места и привычных конкурентов. Но теперь у нас есть «Ростов».

У ЦСКА и «Ростова» сейчас по 40 очков из 60 возможных – две трети или примерно 67%. Лидеров объединяет тот факт, что они не слишком хороши в матчах с прямыми конкурентами. И те, и другие биты «Краснодаром». «Ростов» разгромлен в Питере, а ЦСКА свел вничью домашние матчи с «Зенитом» и «Локомотивом». Зато «свои» очки они берут стабильно.

Календарь армейцев на остаток сезона тяжелее, к тому же «Ростов» примет всех сильных соперников дома. До необходимого минимума команде Бердыева нужно еще 21 очко за 10 туров. Выезды в Пермь и Грозный не сулят ничего хорошего, как и матч против «Зенита». Скорее всего, пару-тройку ничьих случится во встречах с середняками, которые не станут раскрываться. При текущем графике дончане должны набирать по итогам сезона 58, но реально стоит ждать около 55. Однако если случится чудо («Ростов» не проиграет «Зениту» и «Тереку» в Грозном, попутно собрав все «свои» очки), то коллектив Бердыева как раз накопит те самые баллы, которые обеспечат ему чемпионский минимум в 61 очко.

Шансы «Локомотива» с учетом проблем в атаке и сложности календаря скорее гипотетические. Зато «Зенит» с «Краснодаром» вполне способны сократить отставание. Наилучший календарь у «быков», которые к тому же способны решить задачу в очной встрече с ЦСКА. Угадайте, кому на руку осечка армейцев за тур до финиша. И, конечно, нельзя сбрасывать со счетов ершистый «Терек». Как и «Вест Хэм», за чемпионство грозненцы не борются, но очки с ними кто-то из лидеров потеряет наверняка.

Два видео о том, как «Ростов» обыграл ЦСКА

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