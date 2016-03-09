Счастье Наваса. Красавица-жена вратаря «Реала»

Андреа Салас вряд ли можно отнести к WAG - типичной подруге футболиста. Несмотря на прекрасные внешние данные, жена и мать детей Кейлора Наваса скромна и предпочитает светским раутам времяпрепровождение в кругу семьи. У Андреа даже нет своей странички в Instagram.

Само собой, Салас без ума от футбола и активно поддерживает сборную Коста-Рики, за которую выступает муж.







Не остается Кейлор без поддержки и в матчах на клубном уровне.





Навас и Хамес Родригес дружат семьями и частенько устраивают совместные ужины.



В общем, что еще надо футболисту для семейного счастья?







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