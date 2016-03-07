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    Не Джессика, но почти Альба. Загадочная девушка защитника «Барселоны»


    0
    Голосов: 0
    07.03.2016 20:30
    На футбольном поле Жорди Альба – известный артист, за его пределами – скромный скрытный парень. Про его девушку практически ничего не известно. А то, что известно – резко выделяет ее среди других подруг футболистов.

    Жорди Альба – большой любитель выражать эмоции на футбольном поле, однако за его пределами из парня не вытянешь и слова, например, о его личной жизни, причем так было всегда. Немудрено, что с нынешней пассией защитника «Барселоны» также практически никто не знаком – она тоже не любительница светской суеты. Причем видно это даже по ее нежным глазам.

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    Возлюбленную Альбы зовут Ромари Вентура. Девушка живет в Севилье, где изучает туризм в одном из университетов, а в свободное время занимается модельным бизнесом.

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    Жорди уже представил даму своей семье, а Ромари сумела подружиться с сестрой Альбы – Каролиной. Другие подробности о девушке футболиста узнать чрезвычайно сложно. Пожалуй, это и ни к чему.

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    В инстаграме, насчитывающем почти 70 тысяч подписчиков, Ромари Вентура не сверкает откровенными нарядами и с нетипичной для подруги футболиста регулярностью выкладывает фотографии со своим принцем. Конечно же, это заслуживает большого уважения. Браво, Жорди. Отличный выбор!

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Инстаграм Ромари Вентуры
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +300

      Zeff 20 апреля 2016, 12:48

      Обмельчали бабы.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 8 марта 2016, 13:13

      рот сильно большой

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +115

      rm4612 > Lexa_Lexa 31 мая 2016, 22:33

      Так, хорошо же.

      0
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      Рейтинг: +11

      Fanat #1 8 марта 2016, 10:00

      Хорошая пара !

      -1
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      Рейтинг: +1

      Viasat 7 марта 2016, 23:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Фу, на фото с собакой обратите внимание. Походу собачке она нравится.

      -8
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      Рейтинг: +12

      AmiRshaKH 28 7 марта 2016, 22:51

      Она просто супер

      0
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      Рейтинг: +720

      Flydis 7 марта 2016, 21:16

      Няшная девочка, ниче не скажешь.

      8
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