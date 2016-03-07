Не Джессика, но почти Альба. Загадочная девушка защитника «Барселоны»

На футбольном поле Жорди Альба – известный артист, за его пределами – скромный скрытный парень. Про его девушку практически ничего не известно. А то, что известно – резко выделяет ее среди других подруг футболистов.

Жорди Альба – большой любитель выражать эмоции на футбольном поле, однако за его пределами из парня не вытянешь и слова, например, о его личной жизни, причем так было всегда. Немудрено, что с нынешней пассией защитника «Барселоны» также практически никто не знаком – она тоже не любительница светской суеты. Причем видно это даже по ее нежным глазам.

text text Апр 30 2015 в 5:07 PDT

text text Июл 6 2015 в 8:47 PDT

text Апр 4 2015 в 12:14 PDT

text text Мар 9 2015 в 10:55 PDT

Возлюбленную Альбы зовут Ромари Вентура. Девушка живет в Севилье, где изучает туризм в одном из университетов, а в свободное время занимается модельным бизнесом.

text text Мар 17 2015 в 6:07 PDT

text Сен 17 2015 в 5:01 PDT

text text Сен 19 2015 в 2:13 PDT

text text Фев 24 2016 в 5:41 PST

text text Фев 14 2016 в 6:56 PST

Жорди уже представил даму своей семье, а Ромари сумела подружиться с сестрой Альбы – Каролиной. Другие подробности о девушке футболиста узнать чрезвычайно сложно. Пожалуй, это и ни к чему.

text text Ноя 30 2015 в 5:58 PST

text Июл 8 2014 в 7:41 PDT

text Авг 3 2014 в 10:06 PDT

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text text Май 30 2015 в 1:35 PDT

text text Июл 22 2015 в 9:13 PDT

В инстаграме, насчитывающем почти 70 тысяч подписчиков, Ромари Вентура не сверкает откровенными нарядами и с нетипичной для подруги футболиста регулярностью выкладывает фотографии со своим принцем. Конечно же, это заслуживает большого уважения. Браво, Жорди. Отличный выбор!

text text Май 14 2015 в 5:05 PDT

text text Июн 20 2015 в 8:52 PDT

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text text Мар 4 2016 в 4:04 PST

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