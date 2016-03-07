Не Джессика, но почти Альба. Загадочная девушка защитника «Барселоны»

Жорди Альба – большой любитель выражать эмоции на футбольном поле, однако за его пределами из парня не вытянешь и слова, например, о его личной жизни, причем так было всегда. Немудрено, что с нынешней пассией защитника «Барселоны» также практически никто не знаком – она тоже не любительница светской суеты. Причем видно это даже по ее нежным глазам.
Возлюбленную Альбы зовут Ромари Вентура. Девушка живет в Севилье, где изучает туризм в одном из университетов, а в свободное время занимается модельным бизнесом.
Жорди уже представил даму своей семье, а Ромари сумела подружиться с сестрой Альбы – Каролиной. Другие подробности о девушке футболиста узнать чрезвычайно сложно. Пожалуй, это и ни к чему.
В инстаграме, насчитывающем почти 70 тысяч подписчиков, Ромари Вентура не сверкает откровенными нарядами и с нетипичной для подруги футболиста регулярностью выкладывает фотографии со своим принцем. Конечно же, это заслуживает большого уважения. Браво, Жорди. Отличный выбор!
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