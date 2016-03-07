Не Джессика, но почти Альба. Загадочная девушка защитника «Барселоны»

Жорди Альба – большой любитель выражать эмоции на футбольном поле, однако за его пределами из парня не вытянешь и слова, например, о его личной жизни, причем так было всегда. Немудрено, что с нынешней пассией защитника «Барселоны» также практически никто не знаком – она тоже не любительница светской суеты. Причем видно это даже по ее нежным глазам.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Возлюбленную Альбы зовут Ромари Вентура. Девушка живет в Севилье, где изучает туризм в одном из университетов, а в свободное время занимается модельным бизнесом.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Жорди уже представил даму своей семье, а Ромари сумела подружиться с сестрой Альбы – Каролиной. Другие подробности о девушке футболиста узнать чрезвычайно сложно. Пожалуй, это и ни к чему.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

В инстаграме, насчитывающем почти 70 тысяч подписчиков, Ромари Вентура не сверкает откровенными нарядами и с нетипичной для подруги футболиста регулярностью выкладывает фотографии со своим принцем. Конечно же, это заслуживает большого уважения. Браво, Жорди. Отличный выбор!

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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