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  • Не Джессика, но почти Альба. Загадочная девушка защитника «Барселоны»

Не Джессика, но почти Альба. Загадочная девушка защитника «Барселоны»

Жорди Альба – большой любитель выражать эмоции на футбольном поле, однако за его пределами из парня не вытянешь и слова, например, о его личной жизни, причем так было всегда. Немудрено, что с нынешней пассией защитника «Барселоны» также практически никто не знаком – она тоже не любительница светской суеты. Причем видно это даже по ее нежным глазам.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

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Возлюбленную Альбы зовут Ромари Вентура. Девушка живет в Севилье, где изучает туризм в одном из университетов, а в свободное время занимается модельным бизнесом.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Жорди уже представил даму своей семье, а Ромари сумела подружиться с сестрой Альбы – Каролиной. Другие подробности о девушке футболиста узнать чрезвычайно сложно. Пожалуй, это и ни к чему.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

В инстаграме, насчитывающем почти 70 тысяч подписчиков, Ромари Вентура не сверкает откровенными нарядами и с нетипичной для подруги футболиста регулярностью выкладывает фотографии со своим принцем. Конечно же, это заслуживает большого уважения. Браво, Жорди. Отличный выбор!

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Роуз Бертрам – роскошная девушка защитника «ПСЖ»

Елена Медведь – красивая футболистка сборной России

[cr]

Испания. Примера Испания Барселона Альба Жорди
Комментарии (8)
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Flydis
1457374573
Няшная девочка, ниче не скажешь.
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AmiRshaKH 28
1457380294
Она просто супер
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Viasat
1457380913
Фу, на фото с собакой обратите внимание. Походу собачке она нравится.
Ответить
Fanat #1
1457420406
Хорошая пара !
Ответить
Lexa_Lexa
1457432011
рот сильно большой
Ответить
Zeff
1461145711
Обмельчали бабы.
Ответить
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