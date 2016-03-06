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    Ренасимьенто. Будет ли «Атлетико» снова крутым


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    06.03.2016 15:30
    Примере нужна не просто третья сила, а настоящий конкурент «Барселоне» и «Реалу». «Атлетико», кажется, привыкает к этой роли. «Бомбардир» объясняет, смогут ли матрасники повторить феноменальный успех сезона 2013-14.
    СПОЙЛЕРЫ
    «Атлетико» научился контролировать силы как никто другой в мировом футболе, за счет чего добивается нужного результата. Однако мадридцам позарез нужен нападающий таранного типа, способный завершать атаки.

    «Атлетико» последних недель хорош. Сбросив груз кубка, «матрасники», тем не менее, загружены по максимуму. Две игры в неделю – норма, к которой команда Диего Симеоне привыкает, вырабатывая выносливость и устойчивость в игре против команд любого уровня. Результат: выездная ничья в Лиге чемпионов, победа в мадридском дерби и разгром «Сосьедада». «Атлетико» удерживает вторую строчку в чемпионате, отпинав главного конкурента.

    От мадридского дерби на этих выходных ожидали, по традиции, кучи голов и ударов, яростных фолов, драк и крови. То ли Зинедин Зидан решил поосторожничать в первом дерби, то ли «Атлетико» после мидуика в Лиге Чемпионов не готов был радовать болельщиков пиршеством эмоций, то ли «Реал» в процессе поиска «своей игры» забыл, что для победы необходимо забивать голы в чужие ворота. Так или иначе, футбол не получился зрелищным. Но главный вывод из игры сделать можно: «Атлетико Мадрид» изменился. Сохранив главное, Симеоне вместе со своей командой перешел на новый, «взрослый» уровень. Теперь сильная сторона «матрасников» – не разрушение футбола соперника, тактические фолы и контратаки. Точнее, все это осталось, но стало частью большой системы, ключевое звено которой – планирование и идеальное понимание соперника.

    В дерби «матрасники» первый тайм отбегали без мяча. При этом, не пуская «Реал» в штрафную, и практически не нарушая правил в опасной близости ворот. Примечательно, что первый угловой «королевскому клубу» позволили подать лишь на последней минуте первого тайма. В начале второй половины игры «Атлетико» слегка потерял контроль над игрой, но уже на 53-й минуте Гризманн забил гол. Оставалось только не пропустить. И «Атлетико» не пропустил. В итоге «сливочные» попрощались с победой в чемпионате, так и не сумев побороться с отрядом Симеоне.

    Новый «Атлетико». Плюсы

    Команда не любит владеть мячом, значит, любит много бегать. И «Атлетико» научился контролировать силы как никто другой в мировом футболе. Пока гиганты футбола с первых минут стараются сломать соперника быстрыми атаками, «матрасники» сохраняют силы до кульминации игры – первой половины второго тайма, когда противник только сбавляет обороты или бежит в атаку, забыв об обороне, «индейцы» чувствуют эту трещину и грамотно реализуют моменты.

    «Атлетико» строит игру на искусственных офсайдах и реализации угловых и штрафных. Строил и раньше. И не мог не строить: в команде габаритные защитники вроде Година и Хименеса, которые способны образцово играть на втором этаже. Но мадридская команда довела этот аспект своей игры до образцового.

    Ротацию состава Симеоне проводит грамотно. Команда, как и раньше, живет продажей «выращенных» игроков. Но костяк сохраняет. Поэтому и показывает отличную сыгранность. Каждое действие четко спланировано тренером и отработано на тренировках. Как результат: количество брака минимально, и даже самый слабые или неопытные игроки четко понимают роль на поле.

    Новый «Атлетико». Минусы

    Непонятно, насколько долго «Атлетико» сможет продержаться в такой форме. Впереди у команды (скорее всего) регулярные матчи в Лиге Чемпионов, к которым требуется особая подготовка, и национальный чемпионат, где на пятки до конца сезона будет наступать «Реал». Весна – тяжелый этап для коллективов, претендующих на Олимп европейского футбола, на еще на этом Олимпе не утвердившихся. Сохранять оптимальные кондиции своих игроков как можно дольше – главная задача для Симеоне.

    Хорошо, когда ты можешь ловить соперников на искусственных офсайдах. Но еще лучше, когда ты сам не попадаешь в них. С этим у «Атлетико» серьезные проблемы. В том же мадридском дерби Фернандо Торрес только и делал, что собирал «вне игры» при выходах в контратаку. Если эту проблему устранить, то реализация повысится.

    Команде не хватает таранного нападающего. Утонченный Гризманн приносит много пользы, но в какой-то момент может передумать, устать и расстроиться. До мадридского дерби Антуан не забивал в шести матчах к ряду. А быть зависимым от такого непостоянного игрока – уязвимо. «Атлетико» не хватает пробивного и забивного Диего Косты. Пришедший как бы ему на смену Торрес не выдерживает изнуряющего ритма, выбранного командой. Поэтому проблема с нападающим может сыграть с «матрасниками» очень злую шутку на финише сезона.

    За «Барселоной» не угнаться. И вряд ли главной задачей «Атлетико» является чемпионство в Испании. Однако не пустить вперед «Реал» – вполне осуществимая цель и, по-видимому, ключевая. Параллельно можно заработать деньги в Лиге Чемпионов, где нужно обязательно проходить ПСВ, а дальше надеяться на удачную жеребьевку, которая может дать возможность побороться за полуфиналы.

    Симеоне осталось сделать несколько шагов для возвращения на самые высокие футбольные вершины. И если команда их сделает, то мы увидим новый «Атлетико». Преобразовавший свою экспрессивную игру в рационально выстроенную машину по уничтожению соперников.

    Трогательный поступок Фернандо Торреса

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: zimbio| dailymail
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      krovostok95 8 марта 2016, 18:37

      жду ,когда Россия начнет подниматься с колен ,как Атлетико

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      Рейтинг: +11

      Венчик 6 марта 2016, 19:42

      Чемпионат Атлетико точно не выиграет, но в полуфинал ЛЧ могут выйти, согласен. Спасибо, автор

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