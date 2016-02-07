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    Трогательный поступок Фернандо Торреса


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    Голосов: 0
    07.02.2016 16:00
    В матче против «Эйбара» нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес забил свой сотый гол за мадридскую команду. «Бомбардир» рассказывает о том, что случилось после финального свистка.

    Матч против "Эйбара" закончился, но Фернандо Торрес не спешил покидать стадион. У него оставалось еще одно незаконченное дело. Торрес нашел взглядом бывшего директора академии "Атлетико" Маноло Бринаса и подбежал к нему. "Я уже готовился спокойно ехать домой, когда меня хлопнули по спине. Это был Фернандо, только что забивший свой сотый гол. Он шепнул на ухо, что посвящает этот забитый мяч мне, потому что именно я заставил его влюбиться в эту команду. Затем он вручил мне футболку", – рассказал 84-летний Бринас.

    Маноло Бринас был первым, кто заметил талант Фернандо Торреса. Они встретились, когда "Атлетико" проводил набор в молодежную академию. Именно Бринас поспособствовал тому, чтобы Торрес оказался в мадридском коллективе. Сам Фернандо не забыл отблагодарить наставника, внесшего огромный вклад в его карьеру. Как это ни удивительно, но Фернандо Торрес не стал бы таким, каким мы его знаем сейчас, без Маноло Бринаса.

    "Самое лучшее место для этой футболки – наш спортивный музей. Я хочу поделиться им с остальной частью красно-белой семьи. Когда Фернандо Торрес вернулся в "Атлетико", это был самый счастливый день в моей жизни. Все здесь любят его, как и Торрес влюблен в этот клуб", – продолжил выступать Бринас. А этот случай уже вошел в славную историю мадридского "Атлетико".

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Атлетико», Twitter
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 12 мая 2016, 22:52

      Поступок, побольше бы таких парней в футболе)) Зачёт дружище

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar 24 апреля 2016, 17:24

      истинный футболист

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Serpinator 8 февраля 2016, 20:05

      уважуха братуха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      shur 8 февраля 2016, 11:49

      С сентября 2015-ого не забивал, н а п а д а ю ш и й, из рублики "метла раз в год"!!!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +143

      Essence 8 февраля 2016, 09:37

      Этот жест ,наверно,уникальный и уж точно его запомнят надолго!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 7 февраля 2016, 22:40

      red-white world wide

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      Der Valdi 7 февраля 2016, 22:13

      Достойный поступок

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 7 февраля 2016, 18:26

      молодец,очень достойно...по мужски

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      медведь 102 7 февраля 2016, 18:04

      Красавец

      4
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 7 февраля 2016, 17:51

      красивый поступок.уважаю Фернандо.

      4
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