Кого «Локомотив» купил на замену Ниассу? Кратко об Эзикеле Хенти

Эзикеля Хенти действительно воспитал «Милан». Хотя начинал заниматься футболом он в коммерческой академии Flying Sports. Равнялся на Джорджа Веа, грезил «Манчестер Юнайтед», но в Нигерию приехали скауты «Милана». Хенти, понятно, тут же собрал сумку и уехал в Италию. Уже там он начал следить за новым кумиром – Криштиану Роналду.

Свой лучший гол за «Милан» он забил, пробежав все поле. Скорость, атлетичность, техника – с этим у него всегда было в порядке. Вопросов о возрасте Хенти (пока) не возникало, но в Примавере ему было явно тесно. Тот самый гол «Варезе» нигериец забил, завалив по пути несколько защитников. Типичная ситуация для африканца, когда соперники в юношестве банально слабее физически.

Заиграл он лишь в Словении. Подтягивать его к основе «Милана» даже не пытались, просто пуляли по арендам. На взрослом уровне фишки Хенти перестали работать. В «Специи» и «Перудже» он забил по одному голу, в словенской «Горице» – два. Справедливости ради, ни в одном клубе он не играл долго. Более-менее стабильно начал попадать в состав лишь в «Олимпии» и в этом сезоне набрал 16 очков (по 8 голов и передач) в 21 матче. Словенцы даже задумались о его натурализации, а Хенти ответил: «Будет предложение, буду думать». За сборную Нигерии он никогда не играл.

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Авторитетный Transfermarkt оценивает Хенти в 250 тысяч евро. Тогда как покупка обойдется «Локомотиву» в 3-5 миллионов евро. Однако данные Transfermarkt больше основываются на сумме, которую «Олимпия» заплатила «Милану» – 150 тысяч. Цена 22-летнего нападающего, способного сыграть на любой позиции в атаке, с хорошей статистикой, естественно, выше. Даже при скидке на уровень чемпионата Словении.

«Мои результаты – это 100% заслуга Бога и моя постоянная работа», – объясняет Хенти свой успешный сезон. «Локомотив» явно сделал выводы из трансферов капризных Буссуфа, Диарра и Фернандеша. Как и Бай Умар Ниасс, Хенти – скромный парень, очень религиозный и предпочитающий приставку походу в клуб. Разве что он очень любит инстаграм.

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