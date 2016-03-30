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  • Сара Карбонеро – девушка, на которой женился Икер Касильяс

Сара Карбонеро – девушка, на которой женился Икер Касильяс

Икера и Сару часто можно увидеть вместе на публике.

Когда-то Сара Карбонеро была признана самым сексуальным репортером. Видимо, как раз работой у кромки поля она и покорила Касильяса.

Не так давно у пары родился второй ребенок. Instagram Сары Карбонеро полон атмосферных фотографий.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Но Сара по-прежнему держит себя в форме. 

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Португалия. Примейра Португалия Порту Касильяс Икер
Комментарии (5)
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Igil777
1455387160
ябвдул
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Flydis
1455389463
Очень симпатичная мадам.
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de bruyne
1462889194
Как она у него интервью взял на евро 2008 он ее поцеловал а тепер жена
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