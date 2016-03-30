Сара Карбонеро – девушка, на которой женился Икер Касильяс

Икера и Сару часто можно увидеть вместе на публике.

Когда-то Сара Карбонеро была признана самым сексуальным репортером. Видимо, как раз работой у кромки поля она и покорила Касильяса.

Не так давно у пары родился второй ребенок. Instagram Сары Карбонеро полон атмосферных фотографий.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Но Сара по-прежнему держит себя в форме.

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