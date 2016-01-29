«Костер горел прямо в раздевалке. Новички думали, что у нас секта». Почему Алессандро Диаманти нужно взять на Евро-2016

2003 год. Флоренция, местная городская больница

Шел 2003 год. Алессандро Диаманти улыбался, когда подписывал свой первый контракт с "Фиорентиной". Та играла в Серии С2, а Диаманти проявил себя в Примавере и получил доступ в первую команду. На одной из пробежек Алессандро почувствовал резкую боль в груди. "Пройдет", - подумал и побежал дальше. Через пару минут боль переросла в приступ. Диаманти рухнул на газон. Некоторое время спустя в в операционной ему поставили диагноз – пневмоторакс, скопление газов в легких. Операцию провели немедленно.

Диаманти вспоминал: "Я проснулся. Перед глазами маячил белый потолок. Каждые две секунды раздавался писк аппарата, поддерживающего работу сердца. Мои руки пронзили многочисленные иголки. Вокруг тревожно бегали врачи. Временами они громко кричали, усиливая чувство тревоги. Я подозвал одного из хирургов и спросил, что со мной произошло. "С вами все в порядке", - произнес врач. Но особого оптимизма в его словах я не нашел. Кошмары, которые рисовала внутри меня фантазия, пугали все больше".

Совет директоров "Фиорентины" во главе с Андреа Делла Валле принял решение досрочно расторгнуть аренду Диаманти. "Во мне сидела острая детская обида. Я представлял, как поднимаю "Фиорентину" обратно в Серию А, но пневмоторакс разрушил всю мою жизнь", - признался Диаманти. "Фиалки" управились самостоятельно, вернувшись в Серию А через пару лет, а там вырвутся и в Лигу Чемпионов. Но уже без Диаманти, который пытался разыграться в "Альбинолеффе".

2006 год. Бергамо, ночной клуб

В Бергамо есть не только "Аталанта". Сейчас эта фраза воспринимается в городе с иронией, но тогда, в 2006-м, провинция разрывалась на две части. "Альбинолеффе" освоился в Серии В и до последнего тура бился за повышение. Заводилой команды был Диаманти. Юноша возмужал внешне, но не внутренне.

"После одного из провальных матчей тренер на пару дней закрыл нас на "карантин", - вспоминал Алессандро. - На базе мы маялись от безделья, и кому-то в голову пришла шальная идея устроить побег в ночной клуб. Сообща нам удалось придумать хитроумный план. Он полностью сработал, охрана ничего не заподозрила". Где-то неподалеку тусовались тиффози "Альбинолеффе". На следующее утро фотографии с развлекающимися футболистами были на обложках желтых изданий. Инициатором побега почему-то признали самого юного и неопытного, 22-летнего Диаманти. Его будущее было предрешено: в сезоне-2006/07 "Альбинолеффе" вышел в финал плей-офф за право выступать в Серии А. Историческое достижение было добыто уже без Диаманти. Детская обида вернулась.

2010 год. Лондон, тренировочная база "Вест Хэма"

"Быстрей! Расставайся с мячом, Алино!" - надрывался Джанфранко Дзола. Итальянская речь окружала Диаманти и в Англии, куда его перевез "Вест Хэм". Сезон-2009/10 Алессандро провел отлично: 31 матч, 16 очков (10 голов плюс 6 передач). Довольный итальянец отрастил "смотрящие вверх" волосы, ставшие его фишкой. Вслед за ним отпускать волосы начали и болельщики "Вест Хэма", а итогам чемпионата признали его вторым игроком команды. Диаманти уступил только Скотту Паркеру.

Все шло отлично. День матча с "Болтоном", утро. Диаманти готовился к разминке, когда его увел в сторону вице-президент Каррен Брэди. "Мы тебя продали. Извини", - констатировал тот и ушел, оставив игрока наедине с мыслями. "Я хотел играть за "Вест Хэм". Я полюбил клуб, болельщиков, мыльные пузыри на "Аптон Парк", - грустил Диаманти. - Через некоторое время наш тренер Авраам Грант стал объяснять мне план на игру. Что-то про смещения в центр и свободное пространство. На середине речи я оборвал его: "Меня продали". Грант посмотрел на меня как на осла. Он переспросил, но получил тот же ответ. Авраам шепнул что-то нецензурное в адрес руководства, его настроение резко изменилось".

Форвардом вроде бы интересовался "Вольфсбург", но продали его в заунывную "Брешию". Бизнес: они предложили чуть больше.

24 июня 2012 года. Киев, стадион "Олимпийский"

"Вест Хэм" - обитатель Чемпионшипа. Диаманти – четвертьфиналист Евро-2012. Матч со сборной Англии был образцом старой-доброй жести на футбольном поле. В толчее подкатов и грубых приемов сник Антонио Кассано. Диаманти поменял его уже в конце, когда охрипли 80 тысяч человек. Основное и дополнительное время закончилось по нулям, серия пенальти. Решающий удар выпал Диаманти, который переиграл Джо Харта и вывел Италию в полуфинал. А позднее получил заслуженное "серебро".

Его "Болонья" тогда с надрывом осталась в Серии А. Игрокам задерживали зарплату, но чудо все-таки случилось. "В том сезоне мы периодически разжигали костер прямо в раздевалке, - делится секретом Диаманти. - Нас этому приучил еще Альберто Малезани. Приходившие новички "Болоньи" сначала смотрели на нас как на сектантов. Но потом, когда результаты на поле стали превосходить все ожидания, сами подталкивали нас поскорее разжечь костер. Наверное, в нем все мои неудачи и сгорели".

18 января 2016 года. "Аталанта", тренировочная база "Аталанты"

Многие ровесники Диаманти уже спустились в низшие лиги или уехали на заработки, где готовятся к жизни без гетров и бутс. Прибавку к пенсии он, правда, тоже заработал, уехав в Китай, но вовремя одумался и сбежал в аренду в "Аталанту". Здесь знают рецепт элексира молодости. Только за последние годы вторую футбольную жизнь здесь обрели Чигарини, Денис, Стендардо и даже 38-летний Биава. Диаманти в свои 32 года еще даже не думает говорить футболу: "Ciao".

"Да, я мог бы и дальше получать зарплату в "Уотфорде". За глаза и прическу, - пояснил Алино. - Но для меня такое окончание карьеры невыносимо. Я хочу отправиться со сборной Италии на второе в своей жизни Евро и уехать оттуда победителем".

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