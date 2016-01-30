«Мы молимся в надежде продать Пато. Его переход – провал». Самый переоцененный игрок современности уходит в «Челси»

Даже в Бразилии у Пато все было не так хорошо. Первый же сезон показал, что проблемы у него не только со здоровьем, из-за которых он и покинул «Милан», но и в психологии. Пато никак не мог набрать форму и хоть как-то себя проявить в «Коринтиансе». Клуб заплатил солидные 15 млн евро и резонно надеялся отбить деньги не только на пиаре. Все надеялись, что Алешандре придет в себя. «Пато обещал вернуться к нам через два года», – объявил президент «Милана» Сильвио Берлускони. «Коринтианс» давал форварду время, но постепенно тот выпал из основной обоймы. Вместо возвращения в «Милан» Пато пришлось стать частью обменной сделки. «Коринтианс» получил права на Жадсона, а «Сан Пауло» смог арендовать нападающего на два года.

Пато снова начал забивать. В «Сан-Паулу» бразилец не только сумел окончательно залечить болячки, но и разобрался в голове. Оказалось, что чутье на голы никуда не делось, 38 голов за два полных года, проведенных в «Сан-Паулу». «Коринтианс», правда, к Пато уже охладел. Стоило Алешандре зимой вернуться в клуб, как сразу поползли слухи о его продаже. «Мы молимся день и ночь в надежде продать Пато. Его переход стал настоящим провалом», – нервничал президент «Коринтианса» Роберто Де Андраде.

Пато пытался вернуться в сборную. В 2013 году Бразилию возглавил ЛуисЛуис Фелипе Сколари, на какой-то момент вернувший Пато в состав национальной команды. Хотя и здесь он рассматривался, скорее, как игрок замены. На чемпионате мира место Пато вовсе занял Жо. Бразильские болельщики негодовали, что форварда постоянно игнорировали. Пато, впрочем, пока его соотечественники выходили на поле, не особо горевал: отдыхал где-нибудь на Мальдивах и смотреть футбол по телевизору. За прошедшие годы он превратился еще и в светскую личность. Пато можно встретить на тусовках и вечеринках, хотя при этом он не забывает про здоровый образ жизни. Прогулки с собакой с последующим отчетом в Instagram, вообще любимое дело.

Пато нашел себе новую девушку. Когда молодой парень выступал за «Милан», его долгое время связывали отношения с Барбарой Берлускони, дочерью президента клуба. До этого у Пато был неудачный брак с бразильской моделью Стефани Брито. Теперь Алешандре снова потянуло на моделей. Новая пассия – Фиорелла Маттейс, еще и актриса и телеведущая. Пара встречается уже больше года. Именно Фиорелла поддерживала Пато в трудные моменты его жизни, устойчивое психологическое состояние парня – заслуга и его возлюбленной.

Пато отказывал всем подряд: «Галатасараю» и «Бешикташу», «Интеру» и «Фиорентине», «Манчестер Юнайтед» и китайскому «Тянцзинь Сунцзян». «За два часа до закрытия летнего трансферного окна у меня было безумное предложение от «МЮ», – смеялся форвард на фоне грустных боссов «Коринтианса». – Но я намерен продолжить выступать в аренде за «Сан-Паулу». Отмахнулся и от китайцев, которые хотели сделать Алешандре четвертым самым высокооплачиваемым игроком мира. И это предлагала команда из второго дивизиона. Пато выбрал футбол, а не деньги. Теперь он едет в Лондон. «Челси» – мой новый дом, я так счастлив! – разулыбался Пато. – Мне нужно играть. Не знаю, что еще сказать: я очень счастлив». В душе он все тот же наивный мальчик, который приехал в «Милан», поразив всех техникой и трансферной стоимостью. Осталось угнаться за ним на поле.

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