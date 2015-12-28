Де Хеа летом перейдет в «Реал». Лимит на легионеров может быть отменен. Дайджест событий дня

Моуринью хочет возглавить сборную Англии. Анчелотти готов пригласить в «Баварию» игроков «Реала». «Тоттенхэм» всерьез заинтересовался Берарди. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

Моуринью хочет возглавить сборную Англии. Анчелотти готов пригласить в «Баварию» игроков «Реала». «Тоттенхэм» всерьез заинтересовался Берарди. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

Де Хеа перейдет в «Реал» летом 2016 года

Мадридский «Реал» вновь попытается заполучить голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа ближайшим летом. Как сообщает источник, «сливочные» не собираются вступать в переговоры по 25-летнему испанцу в ближайшее зимнее трансферное окно и готовят предложение размером 40 миллионов фунтов стерлингов к лету 2016 года. Отмечается, что мадридцы при этом рассчитывают на пункт о праве выкупа трансфера игрока за 36 миллионов фунтов стерлингов, который должен быть прописан в новом контракте Де Хеа с «МЮ».

Кто нужен топ-клубам в зимнее трансферное окно

«Арсенал» хочет вернуть Чичарито в Англию

Нападающий леверкузенского «Байера» Чичарито может продолжить свою карьеру в лондонском «Арсенале». Сообщается, что «канониры» всерьез заинтересованы в услугах мексиканца и уже начали готовить почву для перехода бывшего форварда «Манчестер Юнайтед».

Чичарито покинул английскую Премьер-лигу этим летом. В дебютном сезоне за «Байер» 27-летний форвард в 24 матчах забил 19 мячей. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость мексиканского нападающего в 10 миллионов евро.

Анчелотти намерен купить в «Баварию» трех игроков «Реала»

Будущий главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти собирается внести изменения в стиль игры команды из Мюнхена, основой которого является контроль мяча. Итальянский специалист уже составил перечень игроков, которых он желает видеть в «Баварии» по приходу в команду. В шорт-листе кроме прочих находятся и три хавбека «Реала» – Тони Кроос, Гарет Бэйл и Лука Модрич.

Прядкин: «Не исключено, что после 2018 года вообще отменим лимит на легионеров»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что до 2018 года лимит на легионеров в высшем дивизионе страны изменяться не будет. «До 2018 года останется текущий вариант лимита - "6+5". У нас была рабочая встреча перед Советом при президенте, на которой в том числе присутствовали президент "Зенита" Александр Дюков и я. Мы как члены исполкома РФС подняли данный вопрос.

На сегодня "6+5" - это оптимальный вариант, который способствует росту наших игроков и позволяет клубам успешно выступать на европейской арене. При этом к ужесточению лимита мы не готовы. А вот после 2018 года возможны различные варианты. Не исключено, что вообще отпустим лимит», - заявил Прядкин.

«Тоттенхэм» предлагает 34 миллиона за Берарди

Лондонский «Тоттенхэм» проявляет активный интерес к нападающему «Сассуоло» Доменико Берарди. Как сообщает источник, лондонский клуб уже выдвинул предложение по 21-летнему итальянцу в размере 34 миллионов евро. Также отмечается, что в переходе Берарди заинтересован «Ювентус», у которого уже есть предварительная договоренность с «Сассуоло» о переезде игрока в Турин по окончании сезона.

Моуринью хочет возглавить сборную Англии

Бывший главный тренер "Челси" Жозе Моуринью выразил желание возглавить сборную Англии. Об этом португальский специалист сообщил своем агенту Жорже Мендешу. Кроме того, Моуринью отметил, что может стать рулевым английской сборной в том случае, если в ближайшее время не найдет себе новое место работы, а нынешний наставник "львов" Рой Ходжсон покинет свой пост после Евро-2016.

«Манчестер Сити» нужен Варди

"Манчестер Сити" намеревается заполучить в свои ряды нападающего "Лестера" Джейми Варди. Руководство "горожан" рассматривает 28-летнего англичанина в качестве усиления атаки, если другой нападающий клуба Серхио Агуэро получит травму. За трансфер футболиста "Манчестер Сити" готов заплатить 30 миллионов фунтов.

Губочан и Самба могут оказаться в «Лацио»

Защитник «Динамо» Томаш Губочан может перебраться в Италию, где к нему проявляет интерес «Лацио». Игли Таре, занимающий пост спортивного директора римского клуба, наводил справки относительно словака, трансферная стоимость которого равняется шести миллионам евро. Одноклубник Губочана Кристофер Самба также может продолжить карьеру в составе «Лацио». Римлянам предложены услуги конголезца, равно как «Наполи» и «Фиорентине». Переход Самба может обойтись клубам не более, чем в два миллиона евро.

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