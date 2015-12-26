Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Boxing Day. «Ливерпуль» выиграл у «Лестера» (ВИДЕО)

<p><em>Сегодня в Англии большой игровой день. «Бомбардир» в режиме онлайн следит за событиями главных матчей английской Премьер-лиги.</em></p> <p><a href="https:///online/80300" target="_blank"><strong>"Саутгемптон" - "Арсенал" - 4:0</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Мартина красивым ударом из-за пределов штрафной оставляет Чеха не у дел</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8187494" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Лонг увеличивает преимущество "Саутгемптона"</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8187561" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Фонте добивает "Арсенал"</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8187586" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Лонг оформляет дубль</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8187636" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <hr /> <p><a href="https:///online/80297" target="_blank"><strong>"Ливерпуль" - "Лестер" - 1:0</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Вышедший на замену Бентеке забивает лидеру АПЛ</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8187011" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>"Ливерпуль" дважды не забивает в покинутые Шмейхелем ворота</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8187096" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><strong><a href="https:///online/80298" target="_blank">"Манчестер Сити" - "Сандерленд" - 4:1</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Стерлинг открывает счет</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8186879" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Туре разряжает свою пушку</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8186883" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Бони добивает "Сандерленд"</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8186895" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Де Брюйне передает привет критикам</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8186993" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Борини забивает гол престижа</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8187001" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <hr /> <p><a href="https:///online/80296" target="_blank"><strong>"Челси" - "Уотфорд" - 2:2</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Коста открывает счет</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8186923" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Дини огорчает Куртуа</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8186942" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Игало отправляет "Челси" в нокаут</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8186998" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Коста оформляет дубль</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8187013" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <hr /> <p><a href="https:///online/80302" target="_blank"><strong>"Сток Сити" - "Манчестер Юнайтед" - 2:0</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Депай дарит "Стоку" первый гол в матче.</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8186617" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Арнаутович играючи кладет мяч в девятку ворот Де Хеа</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8186635" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Батлэнд отражает удар Феллайни с линии вратарской</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8186730" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p>

Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед Сток Сити Манчестер Сити Сандерленд Кркич Боян Арнаутович Марко Депай Мемфис
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
23:53
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
15
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+