Boxing Day. «Ливерпуль» выиграл у «Лестера» (ВИДЕО)

<p><em>Сегодня в Англии большой игровой день. «Бомбардир» в режиме онлайн следит за событиями главных матчей английской Премьер-лиги.</em></p> <p><a href="https:///online/80300" target="_blank"><strong>"Саутгемптон" - "Арсенал" - 4:0</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Мартина красивым ударом из-за пределов штрафной оставляет Чеха не у дел</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8187494" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Лонг увеличивает преимущество "Саутгемптона"</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8187561" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Фонте добивает "Арсенал"</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8187586" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Лонг оформляет дубль</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8187636" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <hr /> <p><a href="https:///online/80297" target="_blank"><strong>"Ливерпуль" - "Лестер" - 1:0</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Вышедший на замену Бентеке забивает лидеру АПЛ</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8187011" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>"Ливерпуль" дважды не забивает в покинутые Шмейхелем ворота</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8187096" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><strong><a href="https:///online/80298" target="_blank">"Манчестер Сити" - "Сандерленд" - 4:1</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Стерлинг открывает счет</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8186879" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Туре разряжает свою пушку</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8186883" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Бони добивает "Сандерленд"</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8186895" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Де Брюйне передает привет критикам</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8186993" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Борини забивает гол престижа</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8187001" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <hr /> <p><a href="https:///online/80296" target="_blank"><strong>"Челси" - "Уотфорд" - 2:2</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Коста открывает счет</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8186923" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Дини огорчает Куртуа</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8186942" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Игало отправляет "Челси" в нокаут</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8186998" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Коста оформляет дубль</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8187013" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <hr /> <p><a href="https:///online/80302" target="_blank"><strong>"Сток Сити" - "Манчестер Юнайтед" - 2:0</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Депай дарит "Стоку" первый гол в матче.</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8186617" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Арнаутович играючи кладет мяч в девятку ворот Де Хеа</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8186635" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Батлэнд отражает удар Феллайни с линии вратарской</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8186730" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p>