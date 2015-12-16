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    Почему на «Олд Траффорд» ненавидят ван Гаала?


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    Голосов: 0
    16.12.2015 13:20
    Футбол в исполнении «Манчестер Юнайтед» не очень нравился поклонникам команды и раньше. После вылета из Лиги чемпионов Луи ван Гаала откровенно ненавидят. «Бомбардир» разбирается в причинах такого отношения болельщиков к голландцу.

    Футбол в исполнении "Манчестер Юнайтед" не очень нравился поклонникам команды и раньше. После вылета из Лиги чемпионов Луи ван Гаала откровенно ненавидят. "Бомбардир" разбирается в причинах такого отношения болельщиков к голландцу.

    Спойлер. Главные выводы из материала:

    • Все привыкли видеть "МЮ" успешным клубом
    • На трансферы потрачено слишком много денег
    • "Манчестер" показывает скучнейший футбол
    • Ван Гаал никак не может найти место Руни и Марсьялю

    На "Олд Траффорд" не привыкли проигрывать

    Большинство болельщиков "Манчестер Юнайтед", заполняющих нынче "Олд Траффорд" – люди, которые полюбили клуб в эпоху его тотального господства в чемпионате Англии во времена сэра Алекса. Потому неудивительно, что они очень болезненно воспринимают нынешний период, когда команда не претендует на победу в Лиге чемпионов и выигрыш чемпионского титула.

    Этих людей можно назвать "глорихантерами" или же слишком требовательными болельщиками, но сути это не изменит – все они хотят видеть "Манчестер Юнайтед" успешным клубом, постоянно претендующим на самые высокие награды. Они не привыкли ждать, видеть клуб в середине таблицы, вылетающим из Лиги чемпионов от ПСВ и "Вольфсбурга", хоть и с "МЮ" Ферги случалось всякое.

    Ван Гаал потратил много денег

    Требовать от ван Гаала более весомых результатов его работы можно и нужно, так как за три трансферных окна он потратил больше 250-ти миллионов фунтов – деньги, которые не транжирил до него никто за такой короткий промежуток времени. В том числе сэр Алекс, который в последние годы работы довольствовался крохами трансферного бюджета и выигрывал АПЛ с командой, которая после его ухода не смогла попасть даже в топ-4.

    Когда сейчас ван Гаал жалуется на кадровый кризис, умом вроде бы и понимаешь, что играть в Премьер-лиге с пятеркой защитников Варела-Макнейр-Блинд-Бортвик-Джексон и рассчитывать на что-то стоящее сложно. Но в уме же держишь и те суммы, которые были потрачены при ван Гаале на усиление состава. Потратить больше 50-ти миллионов на усиление левого фланга обороны (Рохо и Шоу) и при этом постоянно испытывать проблемы на этой позиции – это надо умудриться.

    Постоянно сравнивая работу ван Гаала с "МЮ" при Мойесе болельщики опять же помнят о том, что шотландец получил всего двух дорогостоящих новичков – Феллаини и Мату, но в Лиге чемпионов прошел дальше ван Гаала. Есть и другая сравнительная статистика не в пользу голландца – при Мойесе "МЮ" создавал больше моментов, наносил больше ударов по воротам, больше забивал.

    Присутствуют обманутые ожидания

    На ван Гаала обижаются, в том числе и потому, что многие болельщики "МЮ" чувствуют себя обманутыми. Голландский специалист всегда ассоциировался с ярким атакующим футболом – его "Аякс" подарил европейскому футболу множество звезд первой величины, его "Барселона" была гарантом бескомпромиссного футбола, сборная Голландии на ЧМ-2014 выглядела ярко и интересно. А тут – скучнейший футбол без каких-либо просветов!

    Конечно, болельщики чувствуют себя обманутыми, так как им все еще есть с чем сравнить то, что они видят в матчах "Юнайтед" сейчас. При Фергюсоне команда, может быть, часто была слишком беспечной и рациональной, но, попав в критическую ситуацию, "МЮ" Ферги практически всегда находил в себе силы включиться и показать по-настоящему классный динамичный футбол. С постоянным давлением на ворота соперника и массой опасных моментов, которые обрушивались на соперника, который посмел создать проблемы "красным дьяволам".

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    Нынешний "МЮ" – это действительно очень скучно

    Но самая главная причина негативного отношения к Луи ван Гаалу на "Олд Траффорд" – это игра его команды. Она действительно очень скучна – совсем ведь не зря "Манчестер Юнайтед" с чуть более чем сотней ударов по воротам является наименее бьющей командой лиги в этом сезоне. Не унылый "Сандерленд", безнадежная "Астон Вилла" или прагматичный "Сток Сити", а именно "Манчестер Юнайтед"!

    Там где нет ударов по воротам – нет и опасных моментов. Зато есть часто бесконечное владение мячом, которое очень редко приводит к обострению ситуации у чужих ворот. "Манчестер Юнайтед" не очень-то умеет развивать позиционные атаки и это вызывает настоящий шок – ведь ван Гаала то всегда считали гением именно в плане построения атакующих действий команды. Постарел? Очень похоже на то.

    Ван Гаал работает на "Олд Траффорд" уже полтора года, но пока что не очень понятно каким должен быть его "Манчестер" – кроме все того же бестолкового владения мячом нет никаких зарисовок будущего стиля команды. Что-то подсказывает, что будущее наступило уже сегодня и "Юнайтед" ван Гаала – это нынешний скучный, обесцвеченный футбол.

    Даже у работающего чуть больше месяца в "Ливерпуле" Клоппа уже прослеживаются какие-то ростки будущего стиля команды – прессинг, активное использование флангов, рваный темп, а в случае с ван Гаалом никто не может понять, что же действительно хочет сварганить голландец.

    Его постоянные тактические эксперименты вызваны не только кадровыми проблемами, но и тем, что тренер никак не может найти идеальное сочетание игроков, которых он набрал на трансферном рынке. Дейли Блинд у него играл слева в обороне и на позиции опорника, а сейчас расположился в центре защиты, хоть и совершенно не умеет играть головой, обладая при этом удивительной точностью длинных передач и отменным видением поля.

    Постоянные рокировки Руни и Марсьяля говорят и о том, что ван Гаал никак не может найти оптимальную позицию для талантливого француза, а уж с местом применения талантов "Шрека" он не может определиться все время своей работы в "Юнайтед". Видимо, решение этой задачки подскажет один амбициозный китайский клуб, готовый платить Уэйну бешеные деньги.

    Кроме всего прочего, голландский специалист не смог раскрыть в Англии безусловный талант Анхеля ди Марии; найти результативного нападающего, которые всегда были "фишкой" "Манчестер Юнайтед"; часто сбивается на тактику примитивных навесов с Феллаини в роли "столба"; оказался неспособным вывести "МЮ" из группы с ПСВ, ЦСКА и "Вольфсбургом" в Лиге чемпионов. Список "преступлений" ван Гаала на "Олд Траффорд" можно продолжить. И сейчас нет ничего удивительного в том, что руководство "МЮ" отчаянно борется с "шумными соседями" из "Сити" за Гвардиолу. Веру в способность еще недавно одного из сильнейших тренеров мира вернуть "Юнайтед" на вершину английского футбола начинают терять и те люди, от которых напрямую зависит продолжительность работы голландца в "МЮ".

    Какого тренера пора увольнять. Рейтинг читателей "Бомбардира"

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру, Caughtoffside
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 27 января 2016, 19:26

      По-хорошему, после таких сумасшедших трат, если МЮ не будет выше 3-го места по окончании сезона - Ван Гаала надо вышвыривать из команды
      Это позор

      0
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      Рейтинг: +428

      Ronaldinho R10 22 декабря 2015, 00:31

      Ван Гаал...так так так... Ааа !!! Это тот чувак,у которого Моуриньо переводчиком был!Точняк!

      0
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      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 17 декабря 2015, 13:39

      Кто этот великий писатель копеечных статей тире капитан очевидность тире искусный словосоединитель?

      0
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      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 17 декабря 2015, 13:38

      "Глорихантеры"... "Присутствуют обманутые ожидания"... "унылый "Сандерленд", безнадежная "Астон Вилла" или прагматичный "Сток Сити" ".. "хочет сварганить" ...
      "Веру в способность еще недавно одного из сильнейших тренеров мира"... "Шрек"????
      Что за на>

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      Rooney102 16 декабря 2015, 17:14

      help MU Gvardiola

      -1
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      Рейтинг: +4314

      mutabor0992 16 декабря 2015, 15:59

      Статья ни о чем.Ла ла три рубля.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33

      piper65 16 декабря 2015, 15:36

      в топку "философа"!!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 16 декабря 2015, 15:20

      Английский Спартак)))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +66

      RUS31 > alex kidn 16 декабря 2015, 18:12

      Норм статья - всё по факту, всё по делу!
      Я болею за МЮ уже около 20 лет, тогда в конце 90х и начале 2000, (когда для меня болельщика МЮ всё начиналось), я болел не за победы МЮ, а за их игру, которая доставляла удовольствие! Не важно с кем была игра и в каком турнире, не важно победа или проигрыш, их игра доставляла все необходимые эмоции!!!
      Сейчас, уже третью игру, посмотреть которую в прямом эфире была возможность я не включаю, а сразу по окончанию матча смотрю обзор на Ютубе!
      А самое неприятное то - я реально не хочу больше смотреть матчи своей любимой команды, их игра скучная, тупая и без перспективная!
      Иногда складывается впечатление, что ван Гаал специально,
      что то делает, чему то плохому учит игроков, что бы команда не играла!

      4
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      Рейтинг: +367

      gigs84 > RUS31 16 декабря 2015, 20:54

      Я тоже болею за МЮ около 20 лет. Раньше тоже матчи разные бывали: зрелищные и скучные. Но в целом было, конечно, по-интереснее. При таких тратах на игроков, результаты и игра удручают. Тренера надо менять.

      0
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      Рейтинг: +407

      18JG > RUS31 16 декабря 2015, 21:12

      Типичный "болельщик". Игра скучная, команда иди нахер. Ахах, 20 лет боления за клуб, а тут, видите ли, играть скучно стали. Хм, мне смешно, честно.

      1
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      ...
      Рейтинг: +66

      RUS31 > 18JG 17 декабря 2015, 10:52

      Смотри только не лопни от смеха - клоун, я не писал, что больше не буду болеть за МЮ, потому что у них игра скучная, ты походу туповат и даже не понял в чем смысл! Упрощу - болеть за МЮ я буду до конца, а вот игру которую они сейчас показывают при ван Гаале я смотреть не хочу!
      PS: Glory Glory Man United....................

      1
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      Рейтинг: +407

      18JG > RUS31 17 декабря 2015, 15:04

      Общайся проще, "умник" :D Клоуна ты сука в зеркале увидишь.

      -2
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      Рейтинг: +66

      RUS31 > 18JG 17 декабря 2015, 18:10

      А то что? Встретишь меня у подъезда?
      Да я ошибся, ты не клоун, ты тупая "Гопота" - по факту, даже тут, предложения написать не используя оскорбления не смог!!!
      Разговор окончен - иди "семки лузгай" у подъезда...........

      1
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