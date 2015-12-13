Группы жизни и веселья. О чем говорят результаты жеребьевки Евро-2016

Жеребьевка Евро прошла под знаком нового формата соревнований, что проявилось в любых попытках прокомментировать процесс, а особенно – в прогнозах. "Бомбардир" обозревает все шесть групп, так и не найдя смертельную.

Спойлер. Главные выводы из материала: Франции повезло. Она может пройти далеко.

Португальцы могут проиграть только самим себе.

Интереснее всего будет следить за противостоянием Украины и Польши.

Испании придется нелегко.

В группе Е нет фаворита.

Жеребьевка удачно сложилась для сборной России.

Несложно ответить, почему так получилось. Два последних Евро, когда в одну группу попадали сразу по три команды из числа грандов (Италия-Франция-Голландия и Германия-Португалия-Голландия), проходили в двух странах одновременно, а значит, первая корзина при жеребьевке была переполнена и реальные гранды в ней не помещались. На этот раз подобной ситуации быть не могло. Зато откровенно проходных квартетов оказалось несколько. Странно было предполагать иное, когда на чемпионат Европы приезжают третьи команды из отборочных групп. И такое количество дебютантов.

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Группы жизни

Группа A: Франция, Румыния, Албания, Швейцария

Говорят, что французы придумали себе удобный регламент, при котором, в частности, победителю группы A достается удобная сетка плей-офф. Регламент – дело темное, но вот соперников по группе подобрать на свое усмотрение невозможно, если только самый аккуратный жеребьевщик в истории церемоний УЕФА Давид Трезеге не работал с краплеными шарами.

И, тем не менее, хозяева турнира получили группу, в которой им предлагается бояться Швейцарию – неприятную, но не самую сложную даже в своей второй корзине команду. Румыния и Албания, несмотря на прямой выход в финальную часть, уж точно не будут махать козырями. У тех же румын их едва ли не меньше, чем в 2008-м году, когда команда попала в компанию трех фаворитов.

Вряд ли отлучение от сборной Карима Бензема так уж больно ударит по игре французов, которые и на чемпионате мира были достойны не только четвертьфинала.

Группа F: Португалия, Исландия, Австрия, Венгрия

Мало того, что в последнее время португальцы не всегда убедительны в роли матки группы (особенно в отборочных турнирах), так в этот квартет вместе с ними умудрились попасть два дебютанта Евро и команда, единственный раз игравшая в домашнем турнире и набравшая одно очко. И даже не в историческом дискурсе, а сию секунду триумфальная сборная Австрии вряд ли достигнет поздних стадий плей-офф, тем более что участники группы F будут иметь меньше всего времени на восстановление перед 1/8 финала.

Группы полусмерти

Группа C: Германия, Украина, Польша, Северная Ирландия

Чемпионы мира довольно беспечно прошли отбор, а на основную часть Евро прихватили вместе с собой крепкие, если не сказать "звездные", сборные Польши и Украины.

На примере украинцев вообще можно показать цену результатов отборочного цикла: команда заняла лишь третье место в группе, в отличие, например, от Албании или Уэльса, но закалилась (да и просто показала себя) в стыковых матчах и имеет куда более серьезный состав. Если бы та же Румыния, как Украина, пропустив вперед Испанию и Словакию, оказалась в стыковых матчах – не факт, что въедливым аналитикам пришлось бы сегодня хвалить перспективную румынскую молодежь.

Решающий матч между Украиной и Польшей состоится в последнем туре группового этапа, хотя понятно, что при нынешнем формате соревнований решающий матч каждая из команд проведет, скорее, против Северной Ирландии. Тот, кто ее не обыграет, может иметь серьезнейшие проблемы.

А еще в этой группе вполне может скрываться будущий лучший бомбардир Евро. И не обязательно Левандовски.

Группа D: Испания, Чехия, Турция, Хорватия

Ренессанс Испании – безусловно, одна из главных интриг предстоящего турнира, однако таким уж простым это возвращение не будет. В отличие от "Барселоны", развитие которой шло параллельно с развитием национальной сборной, команда Висенте Дель Боске еще не оформилась в новом виде и не может пригласить под выполнение этой задачи двух суперфорвардов – Суареса и Неймара. У Испании теперь нет даже базового клуба. Единственной связующей основой, константой является сам Дель Боске.

А проверить испанцев на прочность есть кому. У хорватов достаточно класса для того, чтобы в отдельно взятом матче затерзать любую сборную в мире. Турки – главное разочарование всех последних отборочных циклов, но их состав никогда не переставал быть боевым. И чехи, про которых многие могут сказать "давно не было слышно". Но, вообще-то, в 2012 году, когда Чехия проходила дно кадрового кризиса, именно она попала в плей-офф из группы, из которой не вышла Россия.

Группа Е: Бельгия, Италия, Ирландия, Швеция

Перед началом жеребьевки для всей футбольной общественности были очевидны две вещи: что группа, в которую попадет Италия, автоматически станет самой крутой и что, согласно регламенту, командам из квартета Е придется сложнее всего в плей-офф (они выходят на более сильных соперников). В итоге получилось просто замечательно: Италия попала в группу Е.

Сейчас трудно ответить на вопрос, кто в этой компании главный, потому что на Бельгию все смотрят ужасно долго и напряженно, но так и не могут окончательно сказать, реализует ли она свой бесподобный кадровый потенциал, а Италия вообще привыкла узнавать, что она представляет собой, только под конец группового этапа.

Проблемы с самоидентификацией есть и у Швеции, которая имеет почти полный стартовый состав из игроков европейского класса с Ибрагимовичем в роли человека, способного решить любую задачу. А вот игра пока не клеится. Ну и есть еще Ирландия – старый ковбой, самосвал с пробегом, протаранивший в стыковых матчах довольно серьезную сборную Боснии.

Группа веселья

Группа В: Англия, Россия, Уэльс, Словакия

Здесь просто нужно объяснить, почему эта жеребьевка была очень удачной для сборной России. Причем не в смысле попадания в группу слабаков, а с точки зрения истории и статистики.

Первое: с 1992 года сборная России (СНГ) на чемпионатах мира и Европы попадает либо в группы смерти, либо в откровенно проходные компании. С пугающим постоянством это заканчивается для нас провалом. Лишь в одном случае за все это время нам досталась ровная, напряженная, но рабочая группа. На Евро-2008. И вот теперь - опять.

Второе: трудно говорить о том, что Англия, выигравшая 10 матчей из 10-ти в отборе – это самый простой соперник из первой корзины. Но можно поставить вопрос по-другому: хорошо, что мы играем с англичанами в первом туре. При правильной подготовке пик физической формы должен наступать позднее – как раз когда мы будем играть с прямыми конкурентами. Англия лишь один раз за 20 лет выигрывала в первом туре крупного турнира – благодаря быстрому автоголу парагвайцев на ЧМ-2006. Ну и, опять же, Рой Ходжсон – не тот тренер, который любит спешить. Так и хочется поставить на ничью.

Третье, к слову о Гарете Бэйле: наши защитники исторически удачно играют против звездных крайних хавов соперника. Например, Алексей Козлов дебютировал в сборной в игре с Португалией, выйдя на замену по ходу первого тайма, и в таких форс-мажорных обстоятельствах ничего не позволил сделать Роналду, а на чемпионате мира он же обезвредил лидера бельгийцев Азара (вот только опасность пришла с другой стороны). И, конечно же, за успешным опытом можно обратиться к Вадиму Евсееву, который в свое время прекрасно сыграл против главной звезды сборной Уэльса.

Четвертое: каждый фэйл, случавшийся со сборной России на последних крупных турнирах, оставлял нас без плей-офф и на третьем месте в группе. При новом формате команды, занявшие третье место, имеют хорошие шансы на продолжение борьбы. А если нам удастся финишировать повыше, то в 1/8 финала мы не должны выходить на команду из "группы смерти", как это часто обещалось нашей жеребьевкой.

Жеребьевка Евро-2016. Россия сыграет с Англией, Уэльсом и Словакией

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