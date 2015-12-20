«Мой сын впервые увидел меня с трофеем в руках». Страшная трагедия Стиляна Петрова со счастливым концом

Полузащитник "Астон Виллы" Стилян Петров побеждал и покорял сердца английских фанатов. Но болезнь неожиданно перечеркнула успешную карьеру болгарина. "Бомбардир" продолжает цикл рассказов об ударах судьбы в жизни известных футболистов.

Каждый день мы выходим на улицу и молча идем по своим делам. Каждый уик-энд ничего не подозревающий Стилян Петров появлялся на футбольном поле и делал свою работу. За довольно продолжительную карьеру он успел поиграть в софийском ЦСКА, "Селтике" и "Астон Вилле". Шотландские болельщики любили парня, который полностью отдавал себя на поле. Даже покидая "Селтик", он уезжал героем. В "Астон Вилле" Стэна ждал Мартин О’Нил – человек, проложивший для Петрова дорогу в большой английский футбол. Адаптация прошла успешно. Болгарский трудяга быстро завоевал любовь фанатов, дослужился до капитанской повязки, а однажды его признали игроком года. Все изменилось, когда Стиляну Петрову поставили ужасный диагноз – лейкемию.

"У нашего капитана острый лейкоз", - шокировало мир руководство "Астон Виллы", выступившее по этому поводу с официальным заявлением. Болезнь обнаружили довольно случайно. Стилян почувствовал недомогание после матча с "Арсеналом", после чего отправился в больницу, где и выяснили причину его плохого состояния. "Заканчивать с футболом я не собираюсь. Буду продолжать борьбу", – через несколько дней вышел к публике уже сам Стилян. В тот момент еще никто до конца не осознавал, что на поле в составе "Астон Виллы" болгарский полузащитник больше не появится.

Англия объединилась вокруг Стэна. Футболисты тратили вдвое больше сил, стараясь добыть как можно больше очков. Ведь с трибун за ними по-прежнему наблюдал строгий капитан. Стилян нашел в себе силы прийти на матч "Астон Виллы" против "Челси", чтобы поддержать партнеров в принципиальном матче. Та игра ознаменовала собой сразу несколько акций в поддержку Петрова. На футболках игроков "Челси" читались слова "наши мысли с тобой". Фанаты в честь болгарина пели песни, а на 19-й минуте и вовсе встали со своих мест и начали аплодировать. Капитан, видя все это, едва сдерживал слезы.

Когда Стилян Петров узнал страшные новости, ему было 32 года. Болезнь, от которой умирают тысячи людей по всему миру, просто не оставила опытному полузащитнику шансов на продолжение карьеры. Хотя он по-прежнему горел желанием снова выходить на поле. "Я с большим сожалением говорю, что завершаю профессиональную карьеру", - объявил Стилян свое решение в мае 2013-го.

Удивительно, но настоящее прощание Петрова тоже пришлось на матч с "Челси". Игра закончилась поражением "Астон Виллы" (1:2), но запомнилась совсем не этим. Стилян Петров пришел на стадион и увидел, как Кристиан Бентеке посвящает ему гол, а болельщики на 19-й минуте встречи проводят очередную акцию поддержки. Футболисты всех команд Премьер-лиги оставили свои росписи на специально предназначенных для этого досках. Провожали его и в Шотландии. Фанаты "Селтика" не забыли, что Петров отдал этому клубу много лет карьеры. Стиляну же теперь оставалось только бороться за собственную жизнь.

К счастью, радостные вести не заставили себя долго ждать. Через несколько месяцев стало известно, что Стилян Петров практически победил болезнь и теперь вплотную займется реабилитацией. Без поддержки футбольной семьи тут точно не обошлось! Европа возрадовалась, а Петров не упустил возможности организовать благотворительный матч в честь своего выздоровления. На игру, которая прошла на стадионе "Селтик Парк", пришли 60 тысяч зрителей. Стилян сам вышел на поле и поучаствовал в победе своей команды над звездами "Селтика" (5:3). А все средства, вырученные с продажи билетов, пошли на благотворительность.

Закончив с профессиональным футболом, Петров все-таки не смог окончательно бросить игру. Стилян отправился в любительский футбол, где успел вполне успешно выступить в составе команды "Вайчолл Уондерерс". С эти коллективом он одержал победу в турнире для игроков старше 35-ти лет. "Этот успех важнее любых других! "Я снова улыбаюсь, а мой сын Кристиан впервые увидел меня с трофеем в руках. Все это делает меня счастливым", – Стиляна Петрова было просто не узнать. В концовке прошлого сезона Петров вернулся к тренировкам с "Астон Виллой", а затем вошел в тренерский штаб команды. Болгарский трудяга по-прежнему готов работать наравне со всеми остальными, не давая спуску своему организму. Но главное, что больше ничего не угрожает жизни радостного Стэна. Жизни, вместившей в себя большую трагедию и великолепное возвращение.

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