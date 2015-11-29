Почему «Челси» обязан купить Гарри Кейна

<p><em>Сегодня «Тоттенхэм» сражается с «Челси». Зачем Моуринью нужен лучший нападающий «шпор», можно узнать в нашем материале.</em></p> <p>У болельщиков «Челси» есть песня о том, как Виллиан в последнюю минуту передумал переходить в «Тоттенхэм» и выбрал «синих». Сейчас Виллиан пока что лучший игрок сезона в клубе Абрамовича, и ее поют чаще, чем когда-либо.</p> <p>Совершенно точно, что они будут подзадоривать ей своих соперников и сегодня на «Стэмфорд Бридж». Но если бы Жозе Моуринью получил то, что он хотел, песню бы пели про Гарри Кейна.</p> <p>Всего год назад он ворвался на небосклон английского футбола, и сейчас оправданно является его самым серьезным активом.</p> <p>Он умеет делать то, чего хочет любой тренер – в первую очередь, прекрасно играть в атаке. Ни один английский игрок за последний календарный год не забил больше, чем Кейн. В «Челси» тоже нет футболиста, который бы поражал ворота соперника чаще.</p> <p><strong><a href="https:///articles/450059">Худший футболист Европы. Рейтинг читателей «Бомбардира» </a></strong></p> <p>Это уже достаточно впечатляюще, но если взглянуть на картину целиком, вы будете удивлены еще больше. К началу прошлого сезона в копилке Кейна было только 26 игр за «шпоры» с тех пор как он дебютировал за клуб в 2011 году в игре Лиги Европы против шотландского «Хартс».</p> <p>Он не был основным игроком, и его прорыв потребовал «прыжка веры» от Маурисио Покеттино. В конце октября прошлого года стало понятно, что Кейн может стать ключевым игроком сезона для «Тоттенхэма». Это получилось у него практически моментально – он забил три гола в ворота «Астераса» все в той же Лиге Европы. За год, прошедший с этого момента, Кейн забил 37 мячей!</p> <p><img alt="" src="http://img.bleacherreport.net/img/article/media_slots/photos/002/288/595/hi-res-911e3d9f0dad03056ee05a28679b110c_crop_exact.jpg?w=650&h=431&q=85" style="width: 720px; height: 477px;" /></p> <p>У него не было ни впечатляющей предсезонной подготовки, ни серии удачных игр перед тем, как началась голевая серия. До этого он сыграл лишь четыре игры в основе, так что это был практически гром среди ясного неба.</p> <p>В этом сезоне форвард сохраняет такую же форму, и неудивительно, что команда Покеттино играет без поражений с тех пор, как форвард вернул свою лучшую форму к игре против «Борнмута» в прошлом месяце. В этом матче Кейн тоже забил трижды (матч закончился со счетом 5:1), после этого «шпоры» четырежды выиграли и сыграли вничью с «Арсеналом». Окажись они чуть понапористее, и они бы покинули «Эмирейтс» с тремя очками в кармане после игры, которую они вполне могли выиграть.</p> <p>Кейн, несмотря на свою молодость, может решать исход матчей. У него есть страсть к игре, и он заводит команду так, что «Тоттенхэм» получает возможность создавать противнику проблемы, усиливая эффективность высокого прессинга, который требует от команды Покеттино.</p> <p><strong><a href="https:///articles/449331">Армия из одного человека. 19 «новых Месси» </a></strong></p> <p>На прошлой неделе именно это они и сделали, разорвав «Вест Хэм». Причем не обычный «Вест Хэм», а команду, которая обыграла в гостях «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Арсенал» и взяла дома три очка против «Челси». Впрочем, когда Кейн на острие атаки – «молотки» не чета «шпорам». Они не смогли ничего поделать, чтобы ограничить нападающего, который в итоге забил дважды.</p> <p>Если не говорить исключительно о голах, то Кейн не получает достаточно признания за свои прочие футбольные навыки. Он не типичный нападающий и не плеймейкер (хотя казалось бы, что его 10-й номер на футболке обязывает к этому). Этот футболист уникален тем, что сочетает в себе лучшее от обоих типов игрока. Он – форвард, который идеально подходит современному футболу. <br /> <img alt="" src="http://img.bleacherreport.net/img/article/media_slots/photos/002/288/596/hi-res-e1651efda180138010b53b74e3125928_crop_exact.jpg?w=650&h=430&q=85" style="width: 720px; height: 476px;" /></p> <p>У него достаточно физических данных чтобы давить на защитников – он силен в воздухе и может побороться и внизу, при этом будучи в состоянии очень здорово заигрывать своих партнеров. В прошлом сезоне он отдал пять голевых передач, о чем нельзя умолчать, когда говоришь о форварде его типа.</p> <p>Например, Диего Коста сделал всего три голевых передачи в прошлом сезоне. У Джейми Варди, блистающего в этом сезоне за «Лестер», на счету лишь одна.</p> <p><strong><a href="https:///articles/449154">Джейми Варди: кого хотят купить «Барселона» и «Реал Мадрид» </a></strong></p> <p>Кейн – современный игрок для современного футбола. Это бы здорово подошло «Челси». Коротко говоря, у Моуринью бы появились варианты, которых он лишен сейчас и которые он так отчаянно ищет.</p> <p>У «Челси» слишком много «десяток», которые вынуждены играть не на своей позиции, чтобы создать хоть какое-то подобие системы. Только Педро может сыграть так, чтобы растягивать оборону соперников.</p> <p>Азар и Виллиан – не вингеры в традиционном понимании, но они те, кто отвлекает на себя внимание на флангах, чтобы Оскар и Фабрегас могли эффективно действовать в центре поля.</p> <p>Фабрегас в первую очередь ассистент, а не тот, кто забивает – на его счету всего шесть голов с тех пор, как он присоединился к клубу, а Оскар сам по себе не является достаточной угрозой воротам соперников.</p> <p>Коста и Азар – те, кто должен забивать за «Челси». Если команда противника сумеет с ними справиться, то у команды Моуринью начинаются проблемы. Ей необходимо добавить больше чистой угрозы для вратарей соперников, что как раз может предложить Кейн. Положению Косты в команде такой переход ущерба не нанесет, а вот для Оскара наверняка будет неприятным в отношении количества игрового времени.</p> <p><img alt="" src="http://img.bleacherreport.net/img/article/media_slots/photos/002/288/597/hi-res-fa0130408588d402a315414ff5c52f1d_crop_exact.jpg?w=650&h=432&q=85" style="width: 720px; height: 479px;" /></p> <p>Кейн – игрок премиум-класса, не говоря о том, что у него английское гражданство. «Челси» придется раскошелиться на сумму не меньшую, чем клуб заплатил за Фернандо Торреса в 2011 году.</p> <p>«Я не слышал о нем до того, как он начал играть за первую команду «шпор», – сказал Моуринью на этой неделе. «Я заметил его, когда он стал регулярно играть. Конечно, хорошего нападающего заметить несложно».</p> <p>«Челси» заметил Кейна в новый год, когда Кейн разорвал защиту «синих» и принес своей команде победу со счетом 5-3, сделав дубль.</p> <p>С тех пор многое изменилось. «Челси» показал ужасный регресс, тогда как «Тоттенхэм» может вполне замахнуться на чемпионство. Если Кейн переедет под крыло Моуринью, то же самое можно будет сказать и про эту команду.</p> <p><em>По материалам bleacherreport.com</em></p>