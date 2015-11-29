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Почему «Челси» обязан купить Гарри Кейна

<p><em>Сегодня «Тоттенхэм» сражается с «Челси». Зачем Моуринью нужен лучший нападающий «шпор», можно узнать в нашем материале.</em></p> <p>У болельщиков «Челси» есть песня о том, как Виллиан в последнюю минуту передумал переходить в «Тоттенхэм» и выбрал «синих». Сейчас Виллиан пока что лучший игрок сезона в клубе Абрамовича, и ее поют чаще, чем когда-либо.</p> <p>Совершенно точно, что они будут подзадоривать ей своих соперников и сегодня на «Стэмфорд Бридж». Но если бы Жозе Моуринью получил то, что он хотел, песню бы пели про Гарри Кейна.</p> <p>Всего год назад он ворвался на небосклон английского футбола, и сейчас оправданно является  его самым серьезным активом.</p> <p>Он умеет делать то, чего хочет любой тренер – в первую очередь, прекрасно играть в атаке. Ни один английский игрок за последний календарный год не забил больше, чем Кейн. В «Челси» тоже нет футболиста, который бы поражал ворота соперника чаще.</p> <p><strong><a href="https:///articles/450059">Худший футболист Европы. Рейтинг читателей «Бомбардира» </a></strong></p> <p>Это уже достаточно впечатляюще, но если взглянуть на картину целиком, вы будете удивлены еще больше. К началу прошлого сезона в копилке Кейна было только 26 игр за «шпоры» с тех пор как он дебютировал за клуб в 2011 году в игре Лиги Европы против шотландского «Хартс».</p> <p>Он не был основным игроком, и его прорыв потребовал «прыжка веры» от Маурисио Покеттино. В конце октября прошлого года стало понятно, что Кейн может стать ключевым игроком сезона для «Тоттенхэма». Это получилось у него практически моментально – он забил три гола в ворота «Астераса» все в той же Лиге Европы. За год, прошедший с этого момента, Кейн забил 37 мячей!</p> <p><img alt="" src="http://img.bleacherreport.net/img/article/media_slots/photos/002/288/595/hi-res-911e3d9f0dad03056ee05a28679b110c_crop_exact.jpg?w=650&h=431&q=85" style="width: 720px; height: 477px;" /></p> <p>У него не было ни впечатляющей предсезонной подготовки, ни серии удачных игр перед тем, как началась голевая серия. До этого он сыграл лишь четыре игры в основе, так что это был практически гром среди ясного неба.</p> <p>В этом сезоне форвард сохраняет такую же форму, и неудивительно, что команда Покеттино играет без поражений с тех пор, как форвард вернул свою лучшую форму к игре против «Борнмута» в прошлом месяце. В этом матче Кейн тоже забил трижды (матч закончился со счетом 5:1), после этого «шпоры» четырежды выиграли и сыграли вничью с «Арсеналом». Окажись они чуть понапористее, и они бы покинули «Эмирейтс» с тремя очками в кармане после игры, которую они вполне могли выиграть.</p> <p>Кейн, несмотря на свою молодость, может решать исход матчей. У него есть страсть к игре, и он заводит команду так, что «Тоттенхэм» получает возможность создавать противнику проблемы, усиливая эффективность высокого прессинга, который требует от команды Покеттино.</p> <p><strong><a href="https:///articles/449331">Армия из одного человека. 19 «новых Месси» </a></strong></p> <p>На прошлой неделе именно это они и сделали, разорвав «Вест Хэм». Причем не обычный «Вест Хэм», а команду, которая обыграла в гостях «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Арсенал» и взяла дома три очка против «Челси». Впрочем, когда Кейн на острие атаки – «молотки» не чета «шпорам». Они не смогли ничего поделать, чтобы ограничить нападающего, который в итоге забил дважды.</p> <p>Если не говорить исключительно о голах, то Кейн не получает достаточно признания за свои прочие футбольные навыки. Он не типичный нападающий и не плеймейкер (хотя казалось бы, что его 10-й номер на футболке обязывает к этому). Этот футболист уникален тем, что сочетает в себе лучшее от обоих типов игрока. Он – форвард, который идеально подходит современному футболу. <br /> <img alt="" src="http://img.bleacherreport.net/img/article/media_slots/photos/002/288/596/hi-res-e1651efda180138010b53b74e3125928_crop_exact.jpg?w=650&h=430&q=85" style="width: 720px; height: 476px;" /></p> <p>У него достаточно физических данных чтобы давить на защитников – он силен в воздухе и может побороться и внизу, при этом будучи в состоянии очень здорово заигрывать своих партнеров. В прошлом сезоне он отдал пять голевых передач, о чем нельзя умолчать, когда говоришь о форварде его типа.</p> <p>Например, Диего Коста сделал всего три голевых передачи в прошлом сезоне. У Джейми Варди, блистающего в этом сезоне за «Лестер», на счету лишь одна.</p> <p><strong><a href="https:///articles/449154">Джейми Варди: кого хотят купить «Барселона» и «Реал Мадрид» </a></strong></p> <p>Кейн – современный игрок для современного футбола. Это бы здорово подошло «Челси». Коротко говоря, у Моуринью бы появились варианты, которых он лишен сейчас и которые он так отчаянно ищет.</p> <p>У «Челси» слишком много «десяток», которые вынуждены играть не на своей позиции, чтобы создать хоть какое-то подобие системы. Только Педро может сыграть так, чтобы растягивать оборону соперников.</p> <p>Азар и Виллиан – не вингеры в традиционном понимании, но они те, кто отвлекает на себя внимание на флангах, чтобы Оскар и Фабрегас могли эффективно действовать в центре поля.</p> <p>Фабрегас в первую очередь ассистент, а не тот, кто забивает – на его счету всего шесть голов с тех пор, как он присоединился к клубу, а Оскар сам по себе не является достаточной угрозой воротам соперников.</p> <p>Коста и Азар – те, кто должен забивать за «Челси». Если команда противника сумеет с ними справиться, то у команды Моуринью начинаются проблемы. Ей необходимо добавить больше чистой угрозы для вратарей соперников, что как раз может предложить Кейн.  Положению Косты в команде такой переход ущерба не нанесет, а вот для Оскара наверняка будет неприятным в отношении количества игрового времени.</p> <p><img alt="" src="http://img.bleacherreport.net/img/article/media_slots/photos/002/288/597/hi-res-fa0130408588d402a315414ff5c52f1d_crop_exact.jpg?w=650&h=432&q=85" style="width: 720px; height: 479px;" /></p> <p>Кейн – игрок премиум-класса, не говоря о том, что у него английское гражданство. «Челси» придется раскошелиться на сумму не меньшую, чем клуб заплатил за Фернандо Торреса в 2011 году.</p> <p>«Я не слышал о нем до того, как он начал играть за первую команду «шпор», – сказал Моуринью на этой неделе. «Я заметил его, когда он стал регулярно играть. Конечно, хорошего нападающего заметить несложно».</p> <p>«Челси» заметил Кейна в новый год, когда Кейн разорвал защиту «синих» и принес своей команде победу со счетом 5-3, сделав дубль.</p> <p>С тех пор многое изменилось. «Челси» показал ужасный регресс, тогда как «Тоттенхэм» может вполне замахнуться на чемпионство. Если Кейн переедет под крыло Моуринью, то же самое можно будет сказать и про эту команду.</p> <p><em>По материалам bleacherreport.com</em></p>

Англия. Премьер-лига Англия Челси Тоттенхэм Вест Хэм Арсенал Фабрегас Сеск Виллиан Педро Азар Эден Коста Диего Кейн Гарри Оскар Моуринью Жозе Почеттино Маурисио
Комментарии (2)
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dolf666
1449037591
Бред какой-то написан
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El_Chori
1450033513
Но этот дебил, если не дай Бог останется, конечно же купит Варди, который сдуется моментально. Если только его не опередит "любитель этого дела" Ливерпуль. Но надеюсь Клоппу мозгов хватит.
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