Сто отбитых пенальти Яшина, убитая горилла и другие популярные байки футбола

Веселая история о высказывании главного тренера сборной Чили Хорхе Сампаоли о внимании девушки оказалась байкой, придуманной еще применительно к "Барселоне" Хосепа Гвардиолы. "Бомбардир", пользуясь случаем, расскажет о других распространенных мифах, которые укоренились настолько, что стали похожими на правду.

Шутник Пеле

Одна из самых легендарных фраз Короля футбола – о том, что сборная России выиграет чемпионат мира по футболу только после того, как бразильцы станут чемпионами мира по хоккею. Великий бразилец известен тем, что часто может ляпнуть что-то не подумав. Чего стоят только его знаменитые прогнозы, которые хоронят "фаворитов от Пеле" на чемпионатах мира (к слову, на ЧМ-2014 он выделял именно чилийцев Сампаоли).

Но в этот раз, как оказалось, Пеле просто пошутил и к его словам не стоит относиться слишком серьезно. Россию как страну и футбольную державу он уважает, что подтверждают и слова в его биографии о том, что если бы русские участвовали во всех чемпионата мира до момента дебюта в 1958 году, то уже забрали бы Нике на вечное хранение. Ну а, шутка получилась, будем откровенны – остроумной и запоминающейся.

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Сто пенальти Яшина

Одним из лучших друзей Пеле в советском футболе был Лев Яшин, с которым он как раз и встретился на ЧМ-58 в Швеции. Личность легендарного голкипера обросла целым ворохом легенд, некоторые из которых оказались мифами при пристальном изучении.

Часто можно встретить среди фактов о Яшине упоминание о том, что он за свою карьеру отразил то ли 100, то ли 150 пенальти. Но эта цифра не выдерживает даже чисто поверхностной логической проверки. Известно, что в среднем забивается 75-80% пенальти. В таком случае в ворота легендарного голкипера должны были назначить около 300-350 пенальти, что при 541 сыгранной Яшиным игре за сборную и клуб означает – пенальти ему назначались чаще, чем раз в два матча.

На самом же деле Льву Ивановичу пробивали всего 49 одиннадцатиметровых, не забив 15, что можно считать хорошим показателем. Сам же Яшин не считал обязанностью вратарей отражать пенальти: "Пенальти не берется, а если он взят – это ошибка бьющего".

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Убитая ударом Понедельника обезьяна

Одна из самых странных легенд советского футбола гласит о том, что в 60-х годах игроки с мощным ударом обязаны были носить на руке черную повязку, означавшую, что мяч после их удара способен убить того, в кого попадет. Прилагалась к этому мифу и легенда о том, что, то ли Йожеф Сабо, то ли Виктор Понедельник во время африканского турне советской сборной убил одним ударом здоровенную гориллу, которую команда соперника поставила на ворота.

На самом деле, как оказалось, легенда об убитой обезьяне не была таким уж мифом, но речь шла совсем не о горилле-вратаре, а о талисмане малийского вратаря – небольшой макаке, которую он помещал возле ворот. Во время матча Мали – СССР Виктор Понедельник действительно случайно попал мячом в обезьянку, после чего разгневанные болельщики сборной Мали едва не набросились на советских футболистов. Но, к счастью, их талисман лишь потерял сознание и вскоре был возвращен на место, после чего наши футболисты старались больше не бить по воротам сильно, дабы избежать международного скандала. Раскрутила же этот миф французская "Экип", приукрасившая этот случай и запустившая в народ легенду, которая живет до сих пор.

Матч Смерти

Целое поколение болельщиков выросло на мифе, который был создан советской пропагандой. Якобы в оккупированном немцами Киеве в 1942 году состоялся матч между киевским "Динамо" и командой немецких летчиков "Флакелф", после которого игроков победившей команды ("Динамо") отправили в концлагеря или расстреляли.

На самом деле футболистов команды "Старт", которая действительно провела ряд матчей с немцами, если и арестовывали, то по причинам, совершенно не связанным с так называемым "Матчем смерти". Впрочем, кое-какие привязки к футболу все же были. Практически все футболисты, расстрелянные впоследствии гестапо, были уличены в связях с НКВД по доносам соотечественников, а доказать эту связь было легко, так как киевское "Динамо" как раз и было командой ведомства "внутренних дел".

Но все это мифы давно минувших дней, появление которых объясняется информационным вакуумом, который царил в мире футбола, а также особенностями советской пропаганды. В современном же футболе байки и мифы рождаются в основном благодаря нерадивым журналистам, не проверяющим источники информации, а то и откровенно выдумывающим "горячие" новости, перевирая и приукрашивая факты.

Рой Кин, уговаривающий Ферги купить Роналду

Одна из легенд "Манчестер Юнайтед" времен сэра Алекса гласит о том, что Криштиану Роналду был куплен после того, как португалец проявил себя в товарищеском матче с "МЮ". Мол, возвращаясь из Португалии, в самолете сэру Алексу пришлось выдержать настоящий штурм со стороны ветеранов команды – братьев Невиллов, Райана Гиггза и самого Роя Кина - на предмет срочной покупки Роналду.

Представить себе спорящего о чем-то флегмата Гиггза или самовлюбленного ирландца Роя Кина, пекущегося о судьбе другого человека, достаточно сложно. Но еще сложнее поверить в то, что игроки "МЮ" вообще могли разговаривать с великим шотландцем в формате уговоров. Так что этот миф даже не требует официального опровержения. А вот сам матч "Спортинга" с "МЮ", выигранный португальцами 3:1, действительно был очень удачным для Роналду. Вот только интересовались им "красные дьяволы" задолго до этой встречи.

Сын Стида Мальбранка

Летом 2011 года весь мир с подачи все той же французской "Экип" узнал грустную историю о том, что французский полузащитник "Сандерленда" Стид Мальбранк решил завершить карьеру, так как у его сына диагностировали рак. Новость об этом облетела все спортивные СМИ мира, в нее поверили даже вполне авторитетные источники, забыв проверить тот факт, есть ли вообще сын у Мальбранка.

Как оказалось, эта история была нелепой и глупой выдумкой, так как у Мальбранка вообще не было сына, и о завершении карьеры он не помышлял, перебравшись в "Сент-Этьен", так как перестал получить удовольствие от игры в Англии. В "Сент-Этьене" он не задержался и вскоре перешел в стан главного врага "зелено-белых" – родной для Мальбранка "Лион", где числится в заявке и иногда играет до сих пор.

КНДР – чемпион мира

Все мы прекрасно помним, как за два дня до завершения чемпионата мира в Бразилии в новостных выпусках даже самых серьезных информагентств появился ролик, якобы показанный по ТВ в КНДР. Там рассказывалось о том, как сборная этой страны вышла в финал чемпионата мира по футболу, разгромив по пути сборные США и Японии и ожидая встречи с Португалией.

Несмотря на то, что ролик был достаточно низкопробной подделкой, скорее всего, южнокорейцев, он разошелся по всем западным информагентствам как футболки Бекхэма в Китае. Просто ввиду закрытости КНДР от внешнего мира об этой стране сложилось столько мифов и стереотипов, что поверить в подобную чепуху оказалось проще, чем проверить, что на самом деле никакого ролика о вожде КНДР, поздравляющего своих футболистов с небывалым успехом, на корейском телевидении не было.

В тюрьму с чемпионата мира

Футбольные мифы о КНДР – это вообще классика жанра. Так, в 2010 году южнокорейские СМИ растиражировали новость о том, что сборную КНДР, проигравшую все матчи на ЧМ в ЮАР, по возвращении домой ждал разнос в местном Дворце спорта, а главного тренера Ким Сон Хона вообще отправили на стройку и выгнали из партии.

Этот миф основывался на другом, более древнем – о том, что знаменитую команду КНДР образца 1966 года, влюбившую в себя всех на чемпионате мира в Англии, по возвращении домой отправили в исправительные лагеря. Родился он опять же с подачи сказочников-французов – местный политолог Пьер Ригуло написал книгу "Последний ГУЛАГ", где, рассказывая о нравах в КНДР, пересказал историю о якобы посаженных в тюрьму футболистах.

Причиной такой гневной реакции Компартии КНДР на выступления футболистов в Англии стали обвинения в том, что корейцы после победы над Италией устроили пьяный кутеж в гостинице, подрывая моральный облик граждан КНДР. Когда британский режиссер Даниэль Гордон снял фильм "Игра их жизней" о той знаменитой команде, он действительно упомянул "вечеринку" корейцев в Миддлсбро, где они выдули в гостинице месячный запас … содовой.

Футболистов, конечно же, никто не наказывал – все они получили заслуженное народное признание, а главная звезда той команды Пак Ду Ик стал самым уважаемым спортсменом в истории КНДР.

Мифы о Балотелли

Часто так бывает, когда игрок, совершивший ряд глупых поступков, становится чем-то вроде штатного клоуна в СМИ и дальше, даже если нет никаких комических инфоповодов, ему приписывают все новые и новые глупые истории и ситуации, в которых оказывается футболист. Так в свое время было с Полом Гаскойном, а сейчас его место занял Марио Балотелли, с готовностью надевший шутовской колпак, как только перешел в "Ман Сити".

Разобраться в том, где правда, а где выдумка в массе историй о Балотелли помог лидер группы Oasis Ноэль Галлахер, фанатичный поклонник "Ман Сити". Он взял у Марио интервью, в ходе которого не сильно жалующий журналистов итальянец в разговоре с уважаемым им музыкантом развеял часть мифов о себе родимом.

Таким образом, оказалось, что:

- Балотелли не давал бродяге тысячу фунтов на выходе из казино;

- не раскатывал по городу в костюме Санты с мешком денег;

- не покупал теннисный стол, когда мама отправила в магазин за гладильной доской, а купил – квадроцикл, машинку на радиоуправлении и батут;

- не жертвовал на Рождество тысячу фунтов в одной из церквей;

- не угощал в пабе Уитеншейв всех посетителей выпивкой;

- не платил на заправке за всех, кто там находился;

- не отводил в школу мальчика, который пришел на его тренировку за автографом.

Даже фейерверк в ванной Балотелли запускал не сам Марио, а его слегка полоумные друзья.

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