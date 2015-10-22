Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?

Сегодня голкипер Лев Яшин мог отпраздновать свое 86-летие. «Бомбардир» проводит тест с целью проверить, насколько хорошо вы знакомы с фигурой легендарного советского вратаря.

Сегодня голкипер Лев Яшин мог отпраздновать свое 86-летие. "Бомбардир" проводит тест с целью проверить, насколько хорошо вы знакомы с фигурой легендарного советского вратаря. Тест: Как сильно вы болеете за сборную России? Тест: Как хорошо вы понимаете Александра Бубнова