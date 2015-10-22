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    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?


    5
    Голосов: 1
    22.10.2015 21:46
    Сегодня голкипер Лев Яшин мог отпраздновать свое 86-летие. «Бомбардир» проводит тест с целью проверить, насколько хорошо вы знакомы с фигурой легендарного советского вратаря.

    Сегодня голкипер Лев Яшин мог отпраздновать свое 86-летие. "Бомбардир" проводит тест с целью проверить, насколько хорошо вы знакомы с фигурой легендарного советского вратаря.

    Тест: Как сильно вы болеете за сборную России?

    Тест: Как хорошо вы понимаете Александра Бубнова

     
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: fotbaldepoveste.ro, uefa.com, vk.com, e-reading.club, lev-ivanovich-yashin.blogspot.com, taringa.net, ua-football.com, sport.segodnya.ua, fcdynamo.ru, wikipedia.org, bashny.net, nnm.me, rfs.ru, 1923.dm, likeforyou.ru
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии (28)
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    Juventini_24
    1445592056
    7 из 10.
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    MRHM-1988
    1445605567
    У меня 7 из 10 !
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    dobrynia
    1445625760
    9 из 10 я Виталий МуДко
    Ответить
    MRHM-1988
    1445630507
    У меня 10 из 10 !
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    Alek7183
    1445709581
    6 нормальные вопросы, тест заставил подумать.
    Ответить
    8-Gattuso-8
    1448134236
    С таким знанием футбола вам место в РФС. А Виталий Мутко немного передохнет
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    vbrezhneff
    1448144812
    10/10
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    soldat_max
    1448390053
    9/10 но если честно вопросы не сложные, либо я просто не зря как-то читал про Яшина в википедии))) а так если что-то не знал, то метод исключения выручал, ошибся только с тренером Льва Яшина. Больше интересных тестов!
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    дм67
    1448988564
    дм67 .Болею за Динамо с Яшинских времён. 10 из 10 норм. ответ для тех кто учился в советской школе и читал " нужные" книги.
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    343443
    1458992693
    7 из 10
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