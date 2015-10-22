Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?

Сегодня голкипер Лев Яшин мог отпраздновать свое 86-летие. «Бомбардир» проводит тест с целью проверить, насколько хорошо вы знакомы с фигурой легендарного советского вратаря.
Сегодня голкипер Лев Яшин мог отпраздновать свое 86-летие. "Бомбардир" проводит тест с целью проверить, насколько хорошо вы знакомы с фигурой легендарного советского вратаря.
Тест: Как сильно вы болеете за сборную России?
Тест: Как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
Источник: Бомбардир.ру
Фото: fotbaldepoveste.ro, uefa.com, vk.com, e-reading.club, lev-ivanovich-yashin.blogspot.com, taringa.net, ua-football.com, sport.segodnya.ua, fcdynamo.ru, wikipedia.org, bashny.net, nnm.me, rfs.ru, 1923.dm, likeforyou.ru