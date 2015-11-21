«Манчестер Сити» - «Ливерпуль» - 1:4. Неожиданная осечка лидера чемпионата (ВИДЕО)

В Англии сражались «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». «Бомбардир» представляет вашему вниманию главные моменты и забитые мячи из прошедшего противостояния.

В Англии сражались "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". "Бомбардир" представляет вашему вниманию главные моменты и забитые мячи из прошедшего противостояния. Мангала в дебюте встречи забивает в свои ворота Коутиньо воспользовался провалом центральной зоны обороны Фирмино завершает великолепную атаку "Ливерпуля" Красивым ударом из-за пределов штрафной Агуэро возрождает интригу Обзор матча Текстовый онлайн