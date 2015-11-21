«Манчестер Сити» - «Ливерпуль» - 1:4. Неожиданная осечка лидера чемпионата (ВИДЕО)

В Англии сражались «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». «Бомбардир» представляет вашему вниманию главные моменты и забитые мячи из прошедшего противостояния.
В Англии сражались "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". "Бомбардир" представляет вашему вниманию главные моменты и забитые мячи из прошедшего противостояния.
Мангала в дебюте встречи забивает в свои ворота
Коутиньо воспользовался провалом центральной зоны обороны
Фирмино завершает великолепную атаку "Ливерпуля"
Красивым ударом из-за пределов штрафной Агуэро возрождает интригу
Обзор матча
Источник: Бомбардир.ру
Фото: eventsdroid.com