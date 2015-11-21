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    • «Манчестер Сити» - «Ливерпуль» - 1:4. Неожиданная осечка лидера чемпионата (ВИДЕО)

    «Манчестер Сити» - «Ливерпуль» - 1:4. Неожиданная осечка лидера чемпионата (ВИДЕО)


    0
    Голосов: 0
    21.11.2015 20:30
    В Англии сражались «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». «Бомбардир» представляет вашему вниманию главные моменты и забитые мячи из прошедшего противостояния.

    В Англии сражались "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". "Бомбардир" представляет вашему вниманию главные моменты и забитые мячи из прошедшего противостояния.

    Мангала в дебюте встречи забивает в свои ворота

    Коутиньо воспользовался провалом центральной зоны обороны

    Фирмино завершает великолепную атаку "Ливерпуля"

    Красивым ударом из-за пределов штрафной Агуэро возрождает интригу

    Обзор матча

    Текстовый онлайн

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: eventsdroid.com
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии (2)
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    краббб
    1448173413
    красавцы
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    jo31
    1448185729
    я в шоке.... да это поражение сити это интересно.... НО почему на сайте ни одной новости о ЛИДЕРСТВЕ Лестера????? разве это не событие???когда такое в последний раз было что бы не гранд и лидировал в АПЛ, да был и саутгемптон и вестхэм которые поднималисть в 4 но извините Лестер лидирует а об этом никто ничего не пишет.....Двойка вам дорогие писаки
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