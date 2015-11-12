Кто еще поедет на ЧЕ-2016? Рейтинг читателей «Бомбардира»

<p><em>Сегодня стартуют стыковые матчи к чемпионату Европы. Читатели «Бомбардира» голосуют за сборные, которые достойны преодолеть барьер стыковых матчей к Евро-2016 и отправиться в Париж на финальную часть турнира.</em></p> <p><strong><a href="https:///articles/447800" target="_blank">Самый популярный европейский клуб. Рейтинг читателей «Бомбардира»</a></strong></p> <p><strong><a href="https:///articles/447489" target="_blank">Лучший голкипер мира. Рейтинг читателей "Бомбардира" </a></strong></p> <p><strong>Перед вами список сборных. Кликайте на стрелочку "вверх" рядом с теми командами, которые должны отправиться во Францию, где, возможно, станут соперниками сборной России. Количество голосов неограниченно!</strong></p> <p> </p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-comments="false" data-embed-by="d4f808df-7431-4399-887c-971eec829407" data-game="/bombardir10/11-10-2015-9-38-12-am2016" data-game-info="false" data-recommend="false" data-shares="false"> </div>
ия