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  • Кто еще поедет на ЧЕ-2016? Рейтинг читателей «Бомбардира»

Кто еще поедет на ЧЕ-2016? Рейтинг читателей «Бомбардира»

<p><em>Сегодня стартуют стыковые матчи к чемпионату Европы. Читатели «Бомбардира» голосуют за сборные, которые достойны преодолеть барьер стыковых матчей к Евро-2016 и отправиться в Париж на финальную часть турнира.</em></p> <p><strong><a href="https:///articles/447800" target="_blank">Самый популярный европейский клуб. Рейтинг читателей «Бомбардира»</a></strong></p> <p><strong><a href="https:///articles/447489" target="_blank">Лучший голкипер мира. Рейтинг читателей "Бомбардира" </a></strong></p> <p><strong>Перед вами список сборных. Кликайте на стрелочку "вверх" рядом с теми командами, которые должны отправиться во Францию, где,  возможно, станут соперниками сборной России. Количество голосов неограниченно!</strong></p> <p> </p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-comments="false" data-embed-by="d4f808df-7431-4399-887c-971eec829407" data-game="/bombardir10/11-10-2015-9-38-12-am2016" data-game-info="false" data-recommend="false" data-shares="false"> </div>

Отборочные матчи к ЧЕ-2016 Рейтинг Украина Швеция Дания Ирландия
Комментарии (13)
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Дима1960
1447156873
Украина!
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P10NER
1447158670
Хочется посмотреть наконец на Ибрагимовича в крупном международном турнире, после 2008ого. В группу к нам его))
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Rustam aka OkS
1447161615
Не фиг этим салондам делать на евро,Словения вперед!
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Синяя борода
1447170238
Буду болеть за Данию Словению и Норвегию, а пару Босния и Ирландия буду смотреть и болеть за красивый футбол!
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8-Gattuso-8
1447172514
Швеция, Украина, Норвегия, Ирландия!
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allexxx
1447178777
главное чтобы укропы пролетели,этих предателей не то что видеть,а и слышать о них ничего не хочу,пусть у себя и дальше скачут
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CSKA №1
1447248706
Словения вперед!!!
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Ubuntu
1447315525
Проголосовал за братьев украинцев. Не стоит держать на них зла из-за кучки д*билов.
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A7XKOLYAN93
1447330414
Украина,Швеция,Ирландия,Норвег
ия
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Pazitif_NRG
1447501087
Голос за Украину
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